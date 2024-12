Oostkerke viert Kerst op zondag 15 december

Op zondag 15 december organiseert een groepje fiere Oostkerkenaren onder impuls van Marnix Coppejans voor de derde keer het evenement ‘Oostkerke viert Kerst’. Verwacht je opnieuw aan heel wat kerststandjes in de dorpskern, véél eten en drinken en gratis muziekoptredens in de kerk en zaal De Beuterblomme.

“We gaan op hetzelfde elan verder als de voorbije jaren. Destijds zijn we met dit initiatief gestart om de Oostkerkenaren na de coronaperiode en de werkzaamheden in het dorp weer bij elkaar te brengen en die sociale doelstelling is nu nog altijd van tel”, zegt Marnix. “Ons evenement is duidelijk aan het groeien want nu hebben er zich al 25 personen of organisaties aangemeld om met een kraampje buiten te staan, vorig jaar waren er 14. Anders dan vorig jaar zullen de kraampjes één aaneengesloten geheel vormen, te starten van aan café De Knotwilg in de Sint-Kwintenstraat. Er zijn kraampjes met allerlei decoratie en geschenken en er zal dit jaar een groot aanbod eten en drinken zijn.”

“We hebben veel medewerking van de lokale horeca”, gaat Marnix verder. “Uiteraard van café De Knotwilg waar een typisch winters menu zal geserveerd worden, namelijk ‘zurkelpatatjes met worst’. Er zal ook een stand zijn van De Smisse uit Damme waar onder meer soep zal verkocht worden, restaurant Ter Polders komt pannenkoeken bakken en ook het Oud Gemeentehuis zal een hapje serveren. Daarnaast is er ook nog een kraampje met oliebollen, een koffiekraam en en wordt er net als de voorbije jaren een varken aan ’t spit geroosterd.”

Er is ook veel plaats muzikale animatie. In zaal De Beuterblomme, waar dameswielerclub De Beuterblommen de bar uitbaten, is er om 18 uur een optreden van Heidi en Gino. In De Knotwilg komt om 17 u. coverband Cosy Corner optreden en in de Sint-Quintinuskerk is er om 14 uur, om 15 uur en om 16 uur een klassiek kerstconcert onder leiding van Frans Tytgat. Er is overigens nog ruimte voor enkele kerststanden. Wie interesse heeft kan Marnix contacteren via 0470 93 02 56. (PDV)