Oostendse politie maakt zich op voor druk oudejaar

Politie Oostende blikt vooruit naar een mogelijk drukke oudejaarsavond en zet dan ook extra mensen in op het terrein.

“Gezien we een centrumstad zijn met in de eindejaarsperiode veel toeristen, in combinatie met een pak evenementen, kan het op oudejaar behoorlijk druk worden”, verduidelijkt korpschef Philip Caestecker. Vorig oudejaar, tussen 22 uur en 7 uur, vielen er alles bij elkaar 64 interventies te noteren. Zware incidenten bleven uit, al deelde één inspecteur in de klappen tijdens het bemiddelen in een conflict met huislijke moeilijkheden.

Ook dit jaar is Politie Oostende alert en zichtbaar aanwezig op het terrein. “Op oudejaar zetten we steeds meer collega’s in om mee te waken over een veilig en aangenaam feest”, geeft de korpschef mee. “Onze patrouilles zijn die nacht extra waakzaam voor verschillende vormen van overlast – ook het afschieten van vuurwerk – en staan steeds paraat om inwoners en vakantiegangers te helpen bij een melding.”

Zelf vuurwerk afsteken verboden

Politie Oostende benadrukt nogmaals dat het eigenhandig afsteken van vuurwerk verboden is. Indien nodig, zal de politie ook ingrijpen. De stad voorziet een mooi geluidsarm spektakel op het Groot Strand waar iedereen welkom is.

“Vorig oudejaar liepen er twaalf meldingen binnen van afgeschoten vuurwerk. Daarvan waren er verschillende oproepen over eenzelfde feit”, duidt de korpschef. “Vorig jaar was een eerste oudejaar zonder al te veel coronaregels, en had je enerzijds mensen die volledig uit de bol wilden gaan en anderzijds anderen die allicht rekenden op meer rust en kalmte, wat leidde tot meer meldingen dan het jaar ervoor (twee). Bovendien vond er geen traditioneel oudejaarsvuurwerk plaats op de zeedijk, waardoor sommigen waarschijnlijk zelf aan de slag gingen.”