Oostendse Haven heeft ferrylijn naar Engeland nog niet afgeschreven

De Haven van Oostende blijft ijveren voor een ferrylijn naar Engeland. Het is een van de opdrachten van Steve Declercq, die sinds 1 januari als nieuwe business development director actief is. “We zaten er al enkele keren dicht bij, maar het is pas definitief als de handtekening gezet is”, zegt Havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Haven Oostende keek vorige donderdag in De Grote Post feestelijk terug op de voorbije kwarteeuw. 25 jaar geleden werd het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende opgericht. Sinds drie jaar is Haven Oostende een nv van publiek recht. In de voorbije kwarteeuw transformeerde de haven van klassieke passagiers- en rorohaven tot een basis voor offshore windmolens en blauwe energie. Daarnaast blijven visserij en bulk- en projectcargo belangrijke pijlers en en wordt de kaart van de circulaire industrie getrokken. Met Ostend Science Park in de achterhaven wordt de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en bedrijven geslagen. Vandaag stelt de haven 5.278 mensen direct te werk en 4.372 indirect.

Franse windmolens

Noordzeeminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde op de viering dat hij blijft vechten tegen de Franse plannen om voor Duinkerke windmolens te plaatsen. “Overleg in goed nabuurschap leverde niets op, vandaar dat we een ingebrekestelling bij de Europese Commissie en een procedure bij de Franse Raad van State zijn opgestart om onze historische scheepsroute tussen Oostende en Engeland te vrijwaren.” Niet onbelangrijk gezien de haven en veel Oostendenaars blijven hopen op een nieuwe roro-verbinding met havens als Dover of Ramsgate. “Wij hebben Steve Declercq aangeworven om meer trafiek naar Oostende te trekken. We willen een tandje bij steken en ijveren onder meer voor een ferryverbinding met de UK”, aldus Havenschepen Verkeyn. “Maar we kunnen niet tovereren.”

Chris Peeters, ceo van Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, benadrukte dat Elia Oostende als operationeel centrum voor haar offshore activiteiten wil uitbouwen. Goed nieuws kwam er ook van de onshore zalmkwekerij Columbi Salmon, die dit jaar nog zijn bedrijf in de achterhaven zal bouwen. De ruwbouw voor de dronefabriek ECA Robotics Belgium is zo goed als klaar. Ook de groene waterstoffabriek zit eraan te komen, maar daarover houdt de haven de primeur nog even achter de hand. (ML/HH)