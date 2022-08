Oostendse Haard reikt prijzen uit aan drie winnaars van fotowedstrijd: Mooiste tuintje, terrasje en plantenhoek in de bloemetjes

Sociale woonmaatschappij De Oostendse Haard reikte onlangs prijzen uit aan de winnaars van haar fotowedstrijd. De wedstrijd werd al voor de tweede keer georganiseerd onder de huurders van De Oostendse Haard. Zij konden foto’s insturen van hun onderhouden tuin, kleurrijk balkon of plantenhoekje in de woning. Uit alle inzendingen werd in elke categorie één winnaar gekozen. De woonmaatschappij mocht drie winnaars gelukkig maken.

“Het onderhoud van de woning en de tuin is een plicht van de huurders. We zijn soms zo gefocust op het aansporen van huurders om hun hagen te scheren of hun terras te onderhouden, dat we de huurders die wel alles tot in de puntjes verzorgen, vergeten. Met deze fotowedstrijd proberen we die huurders te bereiken”, vertelt directeur Vanessa Vens. In de categorie tuin won Alain Van Oosterwyck uit de Vogelwijk, in de categorie terras won Nicole Willaert uit het Westerkwartier en in de categorie plantenhoek was Martine Janssens uit de Nieuwe Stad de winnaar. Elke winnaar kreeg een bloemencadeaubon van 50 euro om bij een lokale handelaar te shoppen. Voorzitter Quinten Goekint en directeur Vanessa Vens overhandigden de prijzen persoonlijk en sprokkelden volgende reacties bij enkele huurders: “Als vrijwilliger in de wijk onderhoud ik de tuin van het buurthuisje in de Patrijsstraat. In de voortuin plantten we ook kleurrijke bloemen. Het leek me wel fijn om zo met de buurt mee te doen aan de fotowedstrijd. Sowieso kopen we met deze prijs nieuwe bloemen en planten voor het buurthuisje. Zo kan heel de wijk meegenieten”, vertelt Alain Van Oosterwyck, winnaar in de categorie tuin.

In de categorie terras won Nicole Willaert uit het Westerkwartier. (GF)

Positieve boodschap

“Wat een verrassing toen De Oostendse Haard belde dat ik gewonnen had. We dachten dat iemand anders uit het gebouw de prijs kreeg, maar dat bleek een foto van vorig jaar te zijn. Wat een eer. Ik woon hier nog maar net, maar ik ben hier zo gelukkig… en dat zie je ook aan mijn terras”, aldus Nicole Willaert, winnaar in deze categorie. “Ik geniet enorm van planten! Hoe meer hoe liever, dus met deze prijs komen er zeker nog wat bij. (lacht) Al dat groen brengt extra gezelligheid in huis en ik hou ervan om ze dagelijks te verzorgen. Fijn dat De Oostendse Haard zo’n positieve boodschap wil brengen aan de bewoners”, vindt Martine Janssens, winnaar in de categorieplantenhoek.

Motivatie

“Wie een private tuin of een terras heeft bij ons, moet die uiteraard onderhouden. We zien er ook op toe dat elk zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. Het is belangrijk: zowel voor de huurder als voor de buurt om ervan te genieten. Deze fotowedstrijd kon hopelijk iedereen motiveren om in de tuin aan de slag te gaan of het terras een extra poetsbeurt te geven”, besluit voorzitter Quinten Goekint.