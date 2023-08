Oostende en Bredene laten strand nivelleren na harde wind van afgelopen dagen: “Dit hebben we nog niet meegemaakt in de zomer”

In Oostende en Bredene zijn de werken gestart om het strand effen te maken. Iets wat in de zomer normaal nooit moet gebeuren, maar door de harde wind van de afgelopen weken is het wel een must opdat mensen in hun cabine zouden kunnen. “We grijpen in, in kader van de veiligheid”, zegt waarnemend burgemeester van Oostende Kurt Claeys (Open VLD).

Dat we uitzonderlijke weersomstandigheden kregen de afgelopen weken is een understatement. De harde wind zorgt voor een massale verplaatsing van het zand op onze stranden. Het zand komt uiteindelijk tot stilstand tegen de vele cabines. Bij het Oostendse O-punt regent het dan ook meldingen. “Heel wat bewoners signaleerden het probleem”, zegt Claeys. “Mensen vragen of wij als stad hierin een oplossing kunnen bieden. Daarom hebben we beslist om in te grijpen in het kader van de veiligheid.”

Hopelijk ook bij eigenaars

Een externe firma is gestart met de nivelleringswerken op het strand om in eerste instantie de zandophopingen weg te werken. Dat zal vermoedelijk nog de hele week duren. Vervelend net nu het mooi weer wordt en strandgangers verlangen naar een middag op het strand aan hun cabine. “Wij proberen het nu en dan zelf weg te scheppen”, zeggen twee eigenaars van een cabine op het strand ter hoogte van de Drie Gapers in Oostende. Het koppel blijft liever anoniem. “Dat moeten we elke zomer wel een beetje doen, maar zoals nu hebben we in die meer dan 20 jaar dat we een cabine hebben, nog nooit gezien. Ik hoop dat ze dat ook bij ons doen, want wij zijn eigenaars van de cabine en huren niet zoals vele anderen.”

Zeer uitzonderlijk

Ook Pascale Theirssen (63) maakte dit nooit eerder mee. “In vergelijking met andere jaren is dit echt wel de moeite”, zegt ze. “Ik zit precies op een berg, bijna zo hoog als de helft van mijn cabine. Hier kunnen we er nog net in, maar de mensen die een rij verder zitten, kunnen niet meer in hun cabine.”

Ook in Bredene zijn ze met nivelleringswerken gestart. “Het is zeer uitzonderlijk dat we dit tijdens de zomermaanden moeten doen”, zegt Bredens schepen van Openbare werken, Erwin Feys (Vooruit). “De weersomstandigheden hebben voor stevige zandophopingen gezorgd, waardoor de toegang tot heel veel strandcabines versperd is. We zijn dan ook genoodzaakt om het strand te vereffenen.”