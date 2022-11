Oorspronkelijke vergunningsaanvraag voor Padel Dôme in Ingelmunster ingetrokken, investeerder beraadt zich over alternatief plan

De beslissing dateert al van een tweetal maanden geleden, maar Frederick Verhelst – de man die samen met Herbert Herreman – zijn schouders onder de bouw van de Padel Dôme zet, heeft de vergunningsaanvraag ingetrokken. De omwonenden hadden tot 4 juni de tijd om bezwaren in te dienen. “En er zijn heel wat opmerkingen binnen gekomen”, bevestigt Ingelmunsters burgemeester Kurt Windels. “Dat hebben we ook laten weten aan de investeerders, waarna ze hun vergunningsaanvraag hebben ingetrokken.”

De oorspronkelijke plannen waren al bijgestuurd. Niet 21 padelvelden, maar 17 zouden er komen volgens de plannen die op via de omgevingsvergunning konden ingekeken worden. Maar ook dat schrikt de omwonenden blijkbaar nog af. “We hebben aan de initiatiefnemers drie zaken meegegeven die het goedkeuren van het project bemoeilijkten. Ten eerste is er de grootschaligheid van het project. Ten tweede het aantal buitenvelden, waar de omwonenden bevreesd zijn voor de geluidsoverlast. En ten derde is er de verkeersafwikkeling”, vat de burgemeester samen.

Daarop is de vergunningsaanvraag ingetrokken. “Een niet onverstandige beslissing, zo bezwaar je het dossier niet en kun je helemaal opnieuw beginnen.” Naar verluidt zijn de investeerders zich nu aan het beraden over een alternatief plan. De grond op de vroegere site is immers ook al aangekocht door Frederick Verhelst, de man die ondertussen ook hoofdaandeelhouder en voorzitter geworden is van voetbalclub Mandel United en als ondernemer naam en faam maakte met Smart Solutions.