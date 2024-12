Ook wie blind of doof is, kan nu genieten van audiovisueel kerstspektakel in kasteel: “Een unieke ervaring”

Het evenement ‘Kerstmagie’ wordt elke winter gepromoot als “betoverend kerstspektakel” en “audiovisuele ontdekkingstocht” in zes kastelen in Vlaanderen. In het Vlamertingse kasteel du Parc kunnen voor het eerst mensen met een visuele en auditieve beperking een rondleiding krijgen, gratis en met speciale begeleiding. “Ook kansarme gezinnen krijgen de kans.”

“Andere kastelen beschikken niet over dit team: wij worden geroemd voor de beste decoratie en kostumering. Maar we staan ook geboekstaafd als rebellen, ze doen met Vlamertinge niet altijd wat ze willen”, stelt regisseur Roger Liefhooghe in het Vlamertingse kasteel du Parc, dat van de kelder tot de bovenste verdieping versierd is voor nieuwe opvoeringen van Kerstmagie. Het resultaat van twee maand werk door veel vrijwilligers. Een lust voor het oog en dat moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, stellen de organisatoren nu.

Gespecialiseerde organisatie

“De gespecialiseerde organisatie VeBeS vzw zorgt voor de inschrijvingen en we doen beroep op een goede verteller, die we vooraf het scenario en een visueel draaiboek stuurden met een beschrijving van elke versierde kamer in het kasteel”, aldus lokaal coördinator Cathérine Lamaire. “De verteller omschrijft duidelijk wat in elke kamer te zien is en de figuranten presenteren zich voor ze beginnen met spelen. Met haar betoverende stem zegt de Zeemeermin bijvoorbeeld: ‘ik ben in het blauw gekleed en heb een verzameling pareloesters’. Kostuums, attributen en decoratie mogen ze ook eens voelen. Dat is heel belangrijk om zich goed voor te stellen hoe alles eruit ziet. Wanneer ieder verhaal wordt gespeeld, horen ze de figuranten en de verteller die telkens beschrijft wat er allemaal gebeurt in de kamer.”

Adviesraad voor Toegankelijkheid

Steve Boussemaere (50) uit Ieper werd volledig blind toen hij 9 jaar oud was en zetelt in de Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid. “Ik juich dit initiatief toe”, zegt hij. “Ik wil zeker aanwezig zijn op dit speciaal evenement. Het wordt een unieke ervaring, want nooit eerder heb ik zoiets gedaan.”

Auditieve beperking

Voor het eerst is er ook een speciale rondleiding voor mensen met een auditieve beperking. “Hiervoor schakelen we een doventolk in, die vooraf het scenario en draaiboek instudeert”, vertelt Lamaire. “We moeten er rekening mee houden dat de doventolk in elke kamer extra belicht wordt, zodat deze toeschouwers de gebaren goed zien en kunnen liplezen. Voor deze doelgroepen en hun begeleiders is het bezoek aan Kerstmagie helemaal gratis. Begeleiding is aangewezen omwille van de vele trappen in het kasteel. Ook kansarme gezinnen zijn gratis welkom. Daarbij werken we samen met de dienst Welzijn van de stad Ieper.”

Rolstoelgebruikers?

De inclusieve rondleidingen vinden komende zaterdag plaats, vlak voor de start van de gewone rondleidingen die gepland zijn tot en met 28 december. “We zijn toe aan onze zesde editie in Vlamertinge en wilden meer aandacht voor inclusie”, stelt Lamaire. “ We zorgen dat mensen met een visuele en auditieve beperking even goed kunnen genieten als andere bezoekers. Iedereen heeft recht op dit sprookjesachtige kerstspektakel in een mooi kasteel. Spijtig genoeg kunnen we geen rolstoelgebruikers toelaten, want hier een lift installeren lukt niet.”

Zoveel mogelijk publiek

Kasteelheer Frédéric du Parc blijft het gebouw in het bos langs de Hospitaalstraat ter beschikking stellen voor Kerstmagie, tot grote dankbaarheid van Lamaire en de andere teamverantwoordelijken en vrijwilligers. “We zijn hier al aan het voorbereiden sinds 1 oktober. Het is leuk dat we dergelijk historisch erfgoed kunnen openstellen voor zoveel mogelijk publiek. Niet alleen omwille van de theaterwandelingen, maar ook om de binnenkant van het kasteel eens te tonen. Deze winter vertellen we er het nieuw, meeslepend en spannend verhaal van de ijskoningin. Opnieuw een betoverende ervaring.” (TP)