Ook West-Vlaamse jongste burgemeesters op diner bij koning en koningin

Het koningspaar nodigde vorige vrijdag de jongste 28 burgemeesters van het land uit op een diner in het kasteel van Laken. Onder hen ook de West-Vlaamse burgervaders Lieven Cobbaert (Liberaal 2018, Ichtegem), Gauthier Defreyne (Open VLD, Gistel) en Francesco Vanderjeugd (Open VLD, Staden).

Naast Lieven Cobbaert waren nog twee andere West-Vlaamse burgemeesters van de partij in Laken: Gauthier Defreyne van Gistel en Francesco Vanderjeugd, allen Open VLD. “Op geregelde tijdstippen nodigen de koning en de koningin inspirerende jongeren uit om een gesprek mee te voeren. Dat kunnen mensen zijn uit diverse geledingen, maar dit keer was het de beurt aan de jongste burgemeesters van het land om met de koning en de koningin te dineren”, legt burgemeester Cobbaert uit.

Oprecht geïnteresseerd

“Ook al was het een grote groep, we kregen de kans om echt met het koningspaar te spreken. Ik zat met de koningin aan tafel en tijdens het aperitief heb ik ook met de koning gepraat. Ja, het was echt meer dan een handje geven. Ik mag de Kroon niet ontbloten en dus niet in detail treden over wat we hebben gesproken, maar het koningspaar wou vooral meer weten over de verschillende uitdagingen van de samenleving die wij in onze gemeenten ervaren. Ze toonden zich oprecht geïnteresseerd en bleken ook erg goed voorbereid. De mensen uit hun entourage hadden duidelijk hun huiswerk goed gemaakt.”

“Het spreekt voor zich dat dit een unieke ervaring was. Je krijgt niet elke week een uitnodiging om te gaan dineren aan het Hof. Dit was dus bijzonder fijn… en het eten was ook erg lekker”, knipoogt de burgemeester.