Ook Vleteren is rookvrij vanaf 2025

In Vleteren zie je op verschillende plaatsen signalisatieborden ‘rookvrije zone’ staan.

“Sinds 31 december 2024 mag je niet meer roken of vapen aan de in- en uitgangen van: bibliotheken, kinderopvang, scholen, ziekenhuizen en woonzorgcentra. Daarnaast worden sommige plaatsen volledig rookvrij: speel- en sportterreinen, kinderboerderijen, dierentuinen en attractieparken”, klinkt het bij de gemeente Vleteren. “Volgens de rookenquête van Stichting tegen Kanker (2022) is 86 procent van de Belgen het ermee eens: kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Samen maken we van rookvrij de nieuwe norm.”