Ook seniorenpad in Lauwe en Rekkem

Menen kreeg een tijdje geleden een eerste seniorenpad in het centrum van de stad, nu is het de beurt aan Lauwe en Rekkem. “Ook in de wijk Ons Dorp komt er nog zo’n pad”, zegt schepen van publieke ruimte Patrick Roose. Seniorenpaden zijn relatief korte paden die zo comfortabel en toegankelijk mogelijk ingericht zijn.

“De uitgangspunten van een seniorenpad zijn duidelijk: we ontwikkelden doelgericht parcoursen voor senioren en minder mobiele mensen in Menen, Lauwe en Rekkem. We hebben ons daarbij gefocust op de onmiddellijke nabijheid van winkels, banken, dienstencentra en horecazaken in de stad en de dorpskernen. We hebben onderzocht hoe toegankelijk die zijn. Laten de stoepranden bijvoorbeeld toe dat iemand met een rolwagen de zitbank kan bereiken?

We hebben steeds een parcours van 1,5 tot 2 kilometer uitgetekend en de hiaten aangevuld met een vijftiental nieuwe en toegankelijke zitbanken”, legt schepen voor senioren Kasper Vandecasteele uit. “Ze staan waar mensen moeten zijn voor dagelijkse aankopen. Er zitten ook idyllische hoekjes tussen, zoals het zicht op het Kraaienveld, het vogelperspectief op Park Ter Walle en de landerijen tussen België en Frankrijk waartoe ook het panoramakader van ereburger Jozef Deleu ons uitnodigt.”

Geen wandeling

Een seniorenpad is voor alle duidelijkheid geen gesloten parcours of wandeling met een begin en een einde. Wie zich op een seniorenpad bevindt, weet simpelweg dat er op elk moment een of meerdere zitbanken in de onmiddellijke omgeving zijn. “Wie een seniorenpad volgt, zal inderdaad geen nieuwe hoekjes in onze stad ontdekken, maar wel infrastructuur die de mobiliteit van de inwoners ondersteunt.”

De routes van de vier seniorenpaden vind je op www.menen.be/seniorenpaden. Daar kan je ze downloaden en zelfs via de RouteYou-app volgen. Papieren versies zijn beschikbaar aan de balie van het stadhuis, Applauws Lauwe of Dorpshuis Rekkem. (NVM)