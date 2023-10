Ook peuk in de pocket in Poperinge met zakasbakjes

De komende weken en maanden zullen zakasbakjes uitgedeeld worden aan rokers in de Poperingse straten.

“Wie het zich veroorlooft om een sigarettenpeuk op straat te gooien, krijgt daar almaar vaker een boete voor. Ook in Poperinge. Sigarettenpeuken vormen de helft van al het zwerfvuil”, klinkt het bij stad Poperinge.

Vaststellers zullen rokers voortaan aanspreken over het deponeren van een sigarettenpeuk in een zakasbakje om zo mee te helpen aan een schonere natuur. “Om hen te helpen deze gewoonte aan te leren zullen de komende weken en maanden zakasbakjes uitgedeeld worden aan rokers op straat. Een peukenzakje is verkrijgbaar bij de milieudienst, maar ook in het Sociaal Huis, het jeugdhuis, het OverKop-huis en het onthaal van het stadhuis”, zegt schepen Loes Vandromme.