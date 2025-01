Ook nieuw stadsbestuur Blankenberge geeft geen vergunning voor woontoren Petit Rouge

Ook het nieuwe stadsbestuur van Blankenberge weigert de vergunning voor een woontoren van 92 m op de site Petit Rouge.

In juni dienden de projectontwikkelaars POC Real Estate en ION al een eerste vergunningsaanvraag in, maar die werd hen door het vorige stadsbestuur geweigerd. Nadat de politieke partijen in Blankenberge er niet in slaagden om een bestuursmeerderheid te vormen, ging na een geheime stemming toch een ‘afspiegelingscollege’ van start met vertegenwoordigers van Team Blankenberge, Vooruit, N-VA en CD&VPLUS. Maar ook deze nieuwe ploeg weigerde de vergunning, hoewel het ging om een aangepaste aanvraag waarbij de bouwhoogte verminderd werd van 100 naar 92 m. Het stadsbestuur vindt de toren nog altijd te hoog en oordeelt bovendien dat de meerwaarde voor het openbaar domein en voor de ontwikkelaars niet voldoende in evenwicht zijn. De woontoren komt er dus voorlopig niet, al loopt wel nog een beroepsprocedure bij de provincie tegen de weigering van de eerste aanvraag. (HH)