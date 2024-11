Ook heel wat kerstbeleving in het Talbot House: “Jaar van renovaties en investeringen in stijl afsluiten”

Deze winterperiode kan je op heel wat plaatsen de kerstsfeer opsnuiven. Ook in het Talbot House langs de Gasthuisstraat in Poperinge kan je terecht voor heel wat kerstsfeer.

“Om het jaar in stijl af te sluiten, zorgen we ook dit jaar weer voor heel wat kerstbeleving”, zegt Rolf Jonckheere van het Talbot House. “Zo wordt sinds zaterdag 16 november Talbot House inclusief de tuin omgetoverd tot een kerstbelevingslocatie. Met duizenden lichtjes, decoratie en een meters hoge kerstboom in het Huis. Ook in de shop kan je terecht voor enkele leuke cadeautjes voor onder de kerstboom. Deze beleving loopt nog tot na de kerstvakantie.”

Kerstdiners

“Ook zijn er weer onze kerstdiners ‘Christmas at Tubby’ waarbij we een typisch Brits menu serveren en waarbij de gasten ondergedompeld worden in de geschiedenis van Talbot House met unieke kerstverhalen, maar ook heel wat belevingselementen zijn voorzien. Deze kerstdiners zijn ondertussen al volledig uitverkocht”, aldus Rolf.

“Tijdens de kerstvakantie kunnen de bezoekers elke dag aansluiten bij een verhalentocht doorheen Talbot House die vol zal zitten met unieke verhalen over het Huis. Op vrijdag 27 en maandag 30 december zijn er voor de kindjes activiteiten voorzien. Telkens om 14 uur is er een verhalentocht waarbij de kindjes mee op pad gaan met soldaat Arthur en voor de allerkleinsten is er een voorleesmoment voorzien in het Huis.”

Upgraden

“Wij blikken zeer positief terug op 2024. We hebben zeer mooie cijfers qua museumbezoek alsook voor de overnachtingen. We zullen ergens tussen de 32.000 en 33.000 bezoekers eindigen en op 3.600 à 3.700 overnachtingen, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2023. Ook werden in het afgelopen jaar heel wat renovaties en investeringen gedaan om de ervaring en de beleving van de bezoekers te upgraden. Zo werden onder andere alle badkamers vernieuwd, werd de kapel volledig herschilderd, een nieuwe lift geplaatst en nog heel wat extra”, vertelt Rolf. “Verder hadden we heel wat events met voor het eerst een Burns Night – deze komt begin 2025 terug – , hadden we de jaarlijkse tuinconcerten en voor het eerst in meer dan 100 jaar weer een live comedy-avond.”