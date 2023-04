OOCL Spain (24.188 containereenheden) meert vlot aan in Zeebrugge: grootste containerschip ooit in België

“We zijn trots dat we het grootste containerschip ooit in België kunnen ontvangen en delen dat gevoel graag met de bevolking”, zegt ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges Dirk De fauw. Hij was bij de meer dan tweehonderd aandachtige toeschouwers op de rondvaarten naar de OOCL Spain. Die heeft een capaciteit van maar liefst 24.188 TEU (containereenheden).

CSP Zeebrugge Terminal ontving woensdag de gloednieuwe OOCL Spain, met een capaciteit van 24.188 TEU het grootste containerschip ooit in een Belgische haven. Daarmee versloeg Zeebrugge nipt het record dat pas vorige week door de MSC Tessa in Antwerpen werd gevestigd. Het vorige record in Zeebrugge stond sinds 2021 op naam van de MSC Amelia en MSC Diletta, met elk 23.782 TEU. De capaciteit van containerschepen wordt uitgedrukt in twentyfoot equivalent units (TEU), maar in de praktijk worden meestal 40-voetcontainers geladen.

De OOCL Spain, van Orient Overseas Container Line, vaart onder de vlag van Hongkong en was na het vertrek op 18 maart uit Shanghai zelfs drie dagen het allergrootste schip ter wereld. Maar ook het Belgisch record zal niet lang standhouden: eind mei wordt in Antwerpen de MSC Loretto van 24.346 TEU verwacht.

Enorme breedte

Het publiek kreeg de kans om de OOCL Spain van nabij te bewonderen. Port of Antwerp-Bruges charterde het rondvaartschip Captain Blue van rederij Franlis om langs de gigant in het Albert II-dok te varen. Voor deze traktatie was er zodanig veel interesse, dat er twee afvaarten plaatsvonden, samen goed voor meer dan 200 mensen. Zij kregen vakkundige uitleg van haven- en stadsgids Peter Ruys, die recent met pensioen ging als havenplanner en sluismeester in Zeebrugge.

“De OOCL Spain is met zijn 399,99 meter niet uitzonderlijk langer dan andere oceaanreuzen, maar kan door zijn enorme 61,3 meter breedte duizenden extra containers meenemen. Waar de race van groot, groter, grootst zal eindigen? Er is sprake van 430 meter lang, met een capaciteit van 30.000 TEU. Ook die zullen hier kunnen aanmeren.”

Snelle service

Een aandachtige opvarende was burgemeester en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges Dirk De fauw.

“We zijn trots dat we de grootste schepen ter wereld kunnen ontvangen, zowel in Zeebrugge als in Antwerpen. Slechts twee sleepboten manoeuvreerden dit schip met een oppervlakte van vier voetbalvelden probleemloos tegen de kade. Vervolgens heeft de terminal de capaciteit en de mensen voor een snelle service. Vandaag worden in slechts twee shiften 1.700 containers gelost, zodat het schip vanavond laat alweer kan vertrekken.”

“Het schip heeft een oppervlakte van vier voetbalvelden”

Volgende week zondag, 7 mei, is er de Vlaamse Havendag, waarop de havenwereld de deuren opent voor het grote publiek. “Voor onze economie is het levensbelangrijk dat de wereldwijde containerlijnen langskomen. In al die containers zitten goederen die hier opnieuw vervoerd, verwerkt en verkocht worden. Een blikvanger als dit recordschip is ook goed om de publieke aandacht te vestigen op de aantrekkelijkheid van havenjobs. Dat is nodig, want Zeebrugge heeft meer dan duizend openstaande vacatures.”

Unieke kans

Het aanbod van de rondvaarten naar de OOCL Spain werd gesmaakt door talrijke scheepsspotters en andere liefhebbers. “Ik ben een zeiler bij de RBSYC in Zeebrugge, en thuis langs de ringvaart in Brugge zie ik de binnenvaartschepen passeren. Maar het is uniek om dit gigantische recordschip van zo nabij te mogen bekijken”, zegt Filip Damman.