Onze-Lieve-Vrouwcollege Vuurtoren opent kinderdagverblijf

Voortaan kan je bij het Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren terecht van 0 tot 12 jaar. De school wil een zogenaamde ‘kindschool’ worden en opent een kinderdagverblijf, verbonden aan de school, met plaats voor 18 kinderen van 0 tot 2,5 jaar. “We doen dit om de opvolging van onze kinderen zo vlot mogelijk te doen verlopen”, luidt het.

Kinderdagverblijven kampen vaak met plaatstekort. OLVO Vuurtoren, dat onderdeel is van de scholengroep Bijzonderwijs, biedt de oplossing door sinds kort kinderen toe te laten vanaf de geboorte. Niet op school, zoals de kleuters en de leerlingen van de langere school, maar in een apart bijgebouw van de school, met een eigen binnentuin. “We willen op die manier de volledige ontwikkeling opvolgen van de kinderen die in onze school zitten”, zegt directeur Jan De Wit. “We willen ze stimuleren op taalniveau, motorische ontwikkeling, enzovoort. Met een eigen kinderdagverblijf hebben we daarvoor wel een troef in handen.”

Vroeger kamphuis

Het nieuwe kinderdagverblijf bevindt zich in het pand waar vroeger het jeugdverblijf kamphuis Duinrel zat, vlak naast, maar toch ook middenin de school. “De integratie tussen de peuters en het kinderdagverblijf wordt er op een bijzondere manier in kaart gebracht”, vervolgt de directeur. “Kamphuis Duinrel bood een verblijf aan kinderen van sociaal kwetsbare gezinnen en stond al even leeg. In samenwerking met de parochie werd het ons in erfpacht gegeven. We hebben er alle ruimte en het biedt tal van mogelijkheden. De naam Duinrel hebben we gehouden. Bovendien hebben we de luxe om gebruik te maken van de mooie en afgesloten binnentuin, waar we tijdens de warmere maanden heerlijk kunnen vertoeven met de kinderen.”

De school werkt voor het kinderdagverblijf niet alleen samen met de scholengemeenschap Bewonderwijs, maar ook met het dienstencentrum Felies. “Wij horen dat er een duidelijk tekort is aan kinderdagverblijven in de regio, maar bij ons stroomt het nog niet over. Er werd nog niet de nodige ruchtbaarheid aan gegeven. Momenteel hebben we nog plaats voor een tiental kinderen. We werken daarvoor alleen samen met ervaringsdeskundigen. Dat zal voor de ouders de stap gemakkelijker maken om hun kindjes aan ons toe te vertrouwen. Bovendien zal het later – als de kinderen de overstap maken naar de peuterklas – makkelijker zijn voor hen. Ze kennen de omgeving en de school en dat zorgt voor iets minder aanpassing bij de kinderen”, besluit de directeur.

Wie nog op zoek is naar een kinderdagverblijf kan terecht op het nummer 059 32 24 67.