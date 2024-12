“Onze Dodge uit 1968 is opnieuw thuis”: na 20 jaar in museum beschikt brandweer Torhout weer over oldtimerbluswagen

Zowat 20 jaar stond hij in een museum, respectievelijk in Aalst en Weelde, maar nu beschikt de Torhoutse brandweer er weer zelf over: de oersterke Dodge-bluswagen uit 1968. De oldtimer, die ooit het paradepaardje van het lokale brandweerkorps was, zal voortaan dienst doen voor opendeurdagen en ceremonies, zoals huwelijken.

“Een grondige facelift en hier en daar wat botox hebben de stalen reus weer doen stralen”, lacht postoverste Alain Crombez (53). “De wagen viert zijn 56ste verjaardag en dan is het logisch dat er al een beetje sleet op zit.”

Sint-Barbarafeest 1968

Na een Chevrolet uit 1958 was de Amerikaanse Dodge de tweede moderne bluswagen voor het toenmalige stedelijke brandweerkorps. Met een tankinhoud van zo’n 2.000 liter. “Al de rest was oud legermaterieel, dat niet al te veel voorstelde”, weet gepensioneerde brandweerman Gilbert Deduytsche (73). “De Dodge werd in oktober 1968 in dienst genomen. Ik was toen amper een jaar brandweerman. De overhandiging van de sleutels had op de Markt plaats tijdens het Sint-Barbarafeest van december 1968. De wagen werd gebruikt tot eind jaren 1980, begin jaren 1990. Ik heb hem bij interventies dikwijls bestuurd. Ik herinner met nog een grote woningbrand met vier doden in Aartrijke. Dat was in september 1978. Ook op dat moment werd de Dodge ingeschakeld.”

Bruidsjongen Miguel

Vanaf de jaren 1990 werd de wagen niet meer voor brandbestrijding ingezet: hij kreeg het statuut van oldtimer en werd onder meer gebruikt tijdens trouwplechtigheden. Onder andere voor de huwelijken van Marc Casteleyn en zijn broer Dirk Casteleyn.

“Deze facelift doet de stalen reus weer stralen”

“Marc en Dirk zijn mijn nonkels en ik was als jong knaapje hun bruidsjongen toen ze trouwden”, zegt brandweerman Miguel Casteleyn (40). “De stoere Dodge maakte een enorme indruk op me en ik ben het verhaal van die wagen altijd blijven volgen. In 2004 was er voor de oldtimer geen plaats meer in de Torhoutse kazerne en verhuisde hij jammer genoeg naar het vroegere brandweermuseum van Erembodegem nabij Aalst. Toen dat museum opgedoekt werd, kwam hij terecht in het brandweerdepot van Weelde in de provincie Antwerpen.”

Weggehaald uit depot

Ruim een jaar geleden vatten Miguel en zijn brandweercollega Kevin Deceuninck (33) het plan op om de oude bluswagen, die nog altijd stadseigendom is, weer naar Torhout te halen. “We vonden dat we de oldtimer beter zelf konden gebruiken dan dat hij in het depot in Weelde stond”, zegt Kevin. “Zo’n voertuig is ideaal om uit te stallen op een opendeurdag. En om opnieuw beschikbaar te stellen voor ceremonies.”

“Dus zijn Kevin en ik dit jaar in maart naar Weelde gereden om er de terugkeer van de Dodge te gaan bepleiten”, pikt Miguel in. “Al bij al hebben we geen al te grote moeite moeten doen om de toestemming te krijgen om de wagen weer naar Torhout te laten verhuizen. Ook het stadsbestuur en onze postoverste Alain waren er direct voor te vinden.”

Tot leven gewekt

De conditie van de Dodge was allesbehalve optimaal, maar mecanicien en brandweerman Björn Kerckenaere (41), bijgestaan door Miguel Casteleyn die voor de onderdelen zorgde, kreeg de oude bluswagen weer aan de praat. De Dodge durft nog wel eens tegen te pruttelen bij het starten, maar hij kan sowieso weer de weg op.

“Gelukkig hebben we een stel specialisten in huis die graag aan oldtimers sleutelen”, zegt postoverste Alain Crombez. “Ik noem hen de Dodge-boys. Ze hebben de trots uit het wagenpark van weleer opnieuw tot leven gewekt. Het geluid van de motor, het smeervet en de tandwielen flitsen je terug naar de jaren 1970 en 1980.”

Gilbert Deduytsche heeft nog een pittige anekdote. “Ooit kreeg de Dodge een zwaar ongeval. In een gigantische hagelbui kwam hij in een woning terecht. Hij reed via de garage het huis binnen en via de zijgevel weer naar buiten. Aan het stuur zat wijlen André Diopere. Gelukkig liep niemand bij de klap verwondingen op.”