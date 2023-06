Ontwerpplannen voor nieuw dorpspark in Hulste voorgesteld: “60% van de parkeerplaatsen wordt behouden”

Deze week worden op de centrumparking in Hulste de plannen voorgesteld voor het dorpspark. De asfalt parking wordt voor de helft onthard, en krijgt een verbinding richting de pastorietuin. “Daarnaast kochten we ook nog een stukje groen bij naast de tuin”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Op die manier krijgen de inwoners een park van zo’n 6000 vierkante meter.”

Midden 2021 nam priester Gaby na 25 jaar afscheid van Hulste, en daarmee ook van zijn pastoriewoning in de schaduw van de kerk. De tuin bij het huis is prachtig, en de stad besloot om de tuin open te stellen voor het ruime publiek. De pastoriewoning zelf werd verkocht. “Niet lang daarna kregen we de kans om nog een stuk groen naast de pastorietuin aan te kopen”, zegt schepen Naert. “De tuin is nu 5000 vierkante meter groot in totaal, en vormt een aangenaam groen plekje in het centrum van Hulste. Een mooie kans, want tot voor kort moesten de inwoners van Hulste het nog zonder park stellen in het centrum.”

En dat park wordt nu nog groter: de nabijgelegen centrumparking, nu nog een uitgestrekte asfalt vlakte, wordt deels onthard. In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en met steun van Vlaanderen via het onthardingsproject Vlaanderen Breekt uit!. De Hazebeek, die dwars onder de parking loopt, wordt blootgelegd. “Daarna zal ze weer even ondergronds duiken in het begin van de pastorietuin, omdat daarop waardevolle bomen groeien. In het midden van de pastorietuin zal het traject van de beek opnieuw bovengronds lopen.”

Er kwam op de eerste plannen om de centrumparking te ontharden wel wat kritiek. Vooral het feit dat bijna alle parkeerplaatsen zouden sneuvelen, viel niet bij iedereen in goede aarde. “We hebben een ontwerp gevonden met een gulden middenweg”, zegt Naert. “Op dit moment zijn er zo’n 65 parkeerplaatsen. In het ontwerp blijven er 39 parkeerplaatsen. Dat is voldoende volgens tellingen doorheen het jaar. Inderdaad, op bepaalde momenten, zoals met de kermis, staat de parking hier wel vol. Maar ook alle straten in de omgeving staan dan ook vol. Het jaar rond een aangenaam park hebben in het centrum van Hulste, leek ons te waardevol.”

Als je van de kant van de kerk de parking op rijdt, vind je aan de rechterkant de parkingplaatsen, links wordt groen. “Sowieso zal het stuk parking in waterdoorlatende klinkers aangelegd worden. Een deeltje daarvan wordt in een soort van grasdalen aangelegd, zodat het daar ook groen oogt. We vermoeden ook dat die parkeerplaatsen pas ingenomen zullen worden, als de meer verharde parkeerplaatsen bezet zijn.” Centraal komt dus de opengelegd Hazebeek, links daarvan zal je in een soort van terrastrapjes aan het water kunnen zitten.

Ook in de pastorietuin zelf staan nog een aantal ingrepen op de planning. “We hopen eind dit jaar, ten laatste begin volgend jaar met de werken te kunnen starten. Dan kunnen we in de loop van 2024 het park in gebruik nemen.” (JM)