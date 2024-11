Ontmoetingsmoment ‘Gistel komt naar je toe’ maakt kans op award: “Op laagdrempelige manier mensen samenbrengen”

Het project ‘Gistel komt naar je toe’ is genomineerd voor de Matexi Award 2024. Iedereen kan een stem uitbrengen. Het project valt sterk op door de inzet van een hippe tuktuk.

Afgelopen voorjaar startte het stadsbestuur met het initiatief ‘Gistel komt naar je toe’. De opzet is simpel: informele ontmoetingsmomenten om de eigen diensten van het Sociaal Huis bekender te maken en de onderlinge dialoog bij burgers te stimuleren. Het initiatief trekt ook visueel de aandacht omdat via een tuktuk, of gemotoriseerde driewieler, tafels, stoelen, koffie en taart worden aangerukt om mensen samen te brengen. Het project maakt nu kans op een award van Matexi, buurtontwikkelaar en markteider in binnenstedelijke projecten.

“Je moet maar durven: met een tuktuk de buurten in. Niet zomaar, want te veel mensen missen een laagdrempelige ontmoetingsplek en de uitwisseling van informatie. Iedereen kan z’n steentje bijdragen, de solidariteit krijgt een praktische en vooral bruikbare vertaling: een win-win”, omschrijft de jury, die bestaat uit professoren, experten en beleidsmakers uit de sociale sector. “We trokken intussen 25 keer met de tuktuk door Gistel, telkens met iemand van ons lokaal dienstencentrum en drie vrijwilligers”, zegt bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit).

Vaste plek op de markt

“Volgend jaar spitsen we ons nog meer toe op de deelgemeenten, het centrum, en af en toe de wijken. We zullen ook een vaste plek op de markt hebben om nog meer te informeren en te sensibiliseren, bijvoorbeeld over stedelijke ondersteuning en subsidies vanuit onder meer Huis van het Kind, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, economie of milieu. In 2025 hebben we thema’s van ‘Gezonde Gemeente’ en de familiegroep dementie mee opgenomen in het programma.”

Uiteraard zijn ze in Gistel in hun nopjes met de nominatie. “Vanuit de personeelsdienst van het lokaal dienstencentrum werden we getipt over de wedstrijd. We waagden onze kans en werden uit maar liefst 116 inzendingen genomineerd. Van de dertig genomineerd gaat het in de helft over lokale besturen”, besluit een tevreden schepen.