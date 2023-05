Ontdek nog tot en met zondag pop-up freerunningpark onder Ronde Van Vlaanderenbrug in Kortrijk: “Beslis mee hoe die er in de toekomst zal uitzien”

Nog tot en met zondag 21 mei – tijdens de Week van de Freerunning – organiseert Stad Kortrijk in samenwerking met de freeruncommunity Exception Movement een breed aanbod van initiaties met extra toestellen en verschillende events. Tijdens freerunning worden hindernissen overwonnen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier. Er komt een nieuw freerunningpark onder de Ronde Van Vlaanderenbrug en de stad investeerde de laatste jaren in de sporttak met onder andere het Urban Sports Park in en rond Jeugdcentrum Tranzit.

Naar aanleiding van het WK turnen, dat plaatsvindt in Antwerpen van 30 september tot 8 oktober, zet Sport Vlaanderen freerunning of parkour de komende maanden in de kijker. Dat doen ze samen met negentien Vlaamse steden en sportorganisaties, waaronder Kortrijk. Het Urban Sports Park werd uitgebreid. “Een hele week lang wordt de fuifzaal van Jeugdcentrum Tranzit omgebouwd tot freerunparkour met loopbalken, rekstokken, klimmuren en niet te ontbreken valmatten. Het uitgebreide Urban Sports Park staat open voor iedereen. Er zijn twaalf initiatielessen van een uur voorzien voor jongeren. De interesse hiervoor is bijzonder groot want alle sessies zijn reeds volzet wat toont dat freerunning in Kortrijk een grote aantrek kent”, zegt schepen van Jongeren, Bert Herrewyn.

Exclusieve workshop

Op zondag wordt er een exclusieve workshop voor meisjes ingericht onder de brug. “Zo kan elke doelgroep, vanaf zes jaar, eens komen proeven van de sport en experimenteren of het iets voor hen is. De exclusieve workshop voor vrouwen organiseren we omdat we merken dat zij niet zo makkelijk de weg vinden naar freerunning en parkour”, zegt Florian Tanghe (24), voorzitter van Exception Movement.

Parkour Challenges

Daarnaast zijn er verschillende parkour challenges voorzien in de Kortrijkse binnenstad. “Ook voor mensen die nog geen ervaring hebben met parkour. Na het scannen van de QR-code krijg je een uitdaging, bijvoorbeeld springen van de ene bar naar de andere, en wordt getoond hoe professionals het uitvoeren”, zegt Joachim Bossier (24), bestuurslid bij Exception Movement.

Pop-up freerunningpark

Deze week werd samen met Springstof Parkour en Skay Urban Academy een pop-up freerunningpark onder de Ronde Van Vlaanderenbrug gebouwd. Bezoekers zullen tijdens een inspraakmoment op woensdag 17 mei van 14 tot 17 uur kunnen aangeven hoe het nieuwe vaste freerunningpark onder de brug er uit zal zien. “We gaan in gesprek met de jongeren over wat de noden en wensen zijn voor de Kortrijkse freeruncommunity, maar we focussen ook op het multifunctionele gebruik voor bijvoorbeeld de crossfitters die hier zitten. We hebben 3D-blokjes geprint waarmee ze fictief een park kunnen maken”, zegt Bert Dusselier van JC Tranzit.

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei kunnen bezoekers en experts van de sport hun vaardigheden tonen tijdens een discojam in Urban Sports Park, inclusief discolichten en lokale dj’s. Alle info over de Kortrijkse Week van de Freerunning is terug te vinden op www.kortrijk.be/jctranzit/week-van-de-freerunning.