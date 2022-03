Ontdek nieuwe modecollecties tijdens Femme Totale in Roeselare

Vzw Shopping Roeselare organiseert op zaterdag 12 maart, in samenwerking met Stad Roeselare hun tweede shoppingevent van het jaar. Tijdens Femme Totale wordt het centrum omgetoverd in gezelligheid vol animatie en muziek.

Benieuwd naar de nieuwe trends voor de lente en zomer van 2022? Femme Totale laat ze allemaal zien. Op zaterdag 12 maart stellen alle winkels hun deuren open om hun nieuwe collectie te presenteren.

Het is het ideale moment om een nieuwe outfit te scoren, want alle winkels stellen hun nieuwe collecties voor met gratis stijladvies en leuke modetips. Animatie en muziek in de centrumstraten maken het evenement nog gezelliger.

Vrouwendag

Naar aanleiding van de Nationale Vrouwendag, op 8 maart, verwent vzw Shopping Roeselare in de eerste plaats de vrouwen.

“Dit voorjaar staan weer heel wat feestjes op de sociale agenda, waarvoor de nieuwe collecties een perfect antwoord bieden. Ga je voor rustig en vrolijk met boterachtig geel, voor fifty shades of blue of voor absolute positiviteit met bubblegum roze? Je vindt het zeker allemaal bij onze Roeselaarse winkels.”, aldus Alex Leupe, centrummanager vzw Shopping & Centrum Roeselare.

Parking

Parkeren kan in de verschillende centrumparkings (Parking Ooststraat-Station, Parking De Munt, de Moermanparking of de Wallenparking). Het eerste uur is telkens gratis. Op zaterdag tussen 12u en 20u betaal je slechts 1 euro voor vier uur parkeren.