Ontbijt, rondleiding en goodiebag voor nieuwe inwoners

De nieuwe inwoners van de gemeente Lichtervelde, van het voorbije half jaar, werden uitgenodigd op het gemeentehuis. Ze werden ontvangen met koffie en ontbijt, en kregen na de verwelkoming en de film over Lichtervelde een rondleiding in het gemeentehuis. “Lichtervelde telt op vandaag 9.443 inwoners. Zo’n 12 jaar geleden telden we nog 8.515 inwoners,” vertelde burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. “In 2024, tot op vandaag zijn er 81 geboortes, 63 overlijdens, 52 huwelijken en één honderdjarige, één 101-jarige en zelfs iemand die 103 jaar is.” De nieuwe inwoners kregen nog een goodiebag mee met enkele gadgets en brochures met informatie over de gemeente. (JW/foto Kurt)