Ontbijt nieuwe inwoners

De nieuwe inwoners mochten aanzitten voor een gratis ontbijt dat door de gemeente aangeboden werd. Er waren 105 personen aanwezig. Burgemeester Dirk Verwilst: “We houden eraan om onze nieuwe inwoners eens te ontmoeten rond de ontbijttafel. Onze gemeente telt nu 11.103 inwoners, een stijging van meer dan 300 inwoners in vergelijking met drie jaar geleden. Dat is te danken aan onze woningbouwpolitiek.”

Jonas Aernout (31) en Leen Dubois (30) waren samen met hun vijf maanden oude zoontje Lyam op het ontbijt. “We wonen in de Hondenkerkhofstraat. Meulebeke is de ideale uitvalsbasis om ons naar onze werkplaats te begeven en ook voor onze ouders is het makkelijk te bereiken.” “Andere pluspunten zijn de kinderopvang en de kleuter- en lagere school dichtbij”, vult Leen aan. (LB)