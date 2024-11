Ontbijt en chocolade voor alle medewerkers van team Proper Torhout

Naar traditie hebben het stadsbestuur en de afvalintercommunale Mirom de Week van het Afvalteam georganiseerd. Alle medewerkers van het team Proper Torhout kregen in het personeelslokaal van het stedelijke recyclagepark een ontbijt aangeboden en mochten een bedankje in chocolade in ontvangst nemen.

Schepen van Leefmilieu Elsie Desmet deelde ontbijtkoeken uit en noemde de aanwezigen afvalhelden en -heldinnen. “We mogen niet vergeten dat er mensen zijn die ons afval verslepen, sorteren en verwerken”, zei ze. “Onze parkwachters op het recyclagepark en zij die afval opruimen in de straten zijn dagelijks in de weer om alles netjes te houden. Ze verdienen luid applaus.”