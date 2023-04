Zesdejaars Guldensporencollege Kaai trekken richting Tsjechië voor uitwisseling

Een dertigtal zesdejaars van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk trekken op uitwisseling naar Tsjechië. Ze vertrekken meteen na de paasvakantie en blijven er een week. Dit project bestaat al ruim twintig jaar. “Het is elk jaar anders, maar het blijft een fantastische ervaring,” klinkt het.

Het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk maakt al jarenlang deel uit van internationale uitwisselingsprojecten. De school ontving 34 Tsjechische studenten in oktober. Maandag 17 april vertrekken de Belgische leerlingen op hun beurt naar Praag en Rychnov. “We hebben al ruim twintig jaar een uitwisselingsproject met Tsjechië. De leerlingen en leerkrachten die hieraan meedoen logeren daar bij gastgezinnen. Als de buitenlandse studenten in België zijn, verblijven zij dan bij ons. De leerkrachten uit Praag komen al zodanig lang, dat ze zelfs een mondje Nederlands spreken,” vertelt Frank Luts, leerkracht en opvoeder in het Guldensporencollege Kaai 3. Christine Schaubroeck, Frank Luts, Tijs Sabbe en Nathalie Verbeke zijn de leraren die de leerlingen begeleiden doorheen dit avontuur, maar tijdens de week in oktober springt er ook nog een extra team van het lerarenkorps bij. Angelique Quequin is coördinator van het project. Frank is een van de oude trekkers van het uitwisselingsproject. Hij is ook meegegaan naar onder andere Polen en Spanje. “Het is elk jaar anders, maar het blijft een fantastische ervaring. Bovendien zijn onze dagen goed gevuld. Zo zullen we historische gebouwen bezoeken, lessen bijwonen, hiken, naar een brouwerij gaan en nog veel meer,” vertelt hij.

Verrijkend

Directeurs en leerkrachten van het Guldensporencollege staan volledig achter zulke uitwisselingen, want die zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Bovendien ontstaan er echte vriendschappen. “Degenen die in zo’n avontuur stappen, zijn mensen die een open blik willen creëren op de wereld en andere culturen. Je leeft eigenlijk als de locals. Ze worden dus ondergedompeld in het échte leven. Het is veel meer dan enkel werk, het is ook vriendschap,” benadrukt Heidi Steegen, directeur van Guldensporencollege Kaai 3. Zo’n uitwisseling is een verrijkende, maar toch intense ervaring die een extra inspanning van de leerkrachten vergt. “Onze leraren zijn ook gastgezinnen en willen die mensen in de watten leggen. Ondertussen gaan de lessen door en moeten ze zorgen voor geschikte vervangopdrachten. We waarderen enorm hun moeite. Het is dankzij hen dat onze leerlingen zo’n unieke ervaring kunnen meemaken. Wanneer die week om is, zijn we moe, maar voldaan.” Het Guldensporencollege is voortdurend op zoek naar nieuwe uitwisselingspartners. De school heeft elk jaar verschillende Europese bestemmingen en Zuid-Afrika op het programma.