Yaël (11) wint wedstrijd Junior Journalist met verhaal over stiefpapa: “Zijn speciale kracht? Respect!”

Op zaterdag 11 februari vond de prijsuitreiking van de wedstrijd Junior Journalist van Davidsfonds Kuurne plaats. Eerst keek een bomvolle Hoeveschuur (meer dan 100 aanwezigen, kinderen en volwassenen) naar het kindertheater ‘Draakjes’. De voorstelling werd zeer fel gesmaakt en het enthousiasme was aanstekelijk.

Daarna volgde de prijsuitreiking van de wedstrijd Junior Journalist Kuurne. Deze wedstrijd wordt in heel Vlaanderen georganiseerd door Davidsfonds nationaal en de afdeling van Kuurne maakt er elk jaar opnieuw een heus feestje van. Alle lagere scholen van Kuurne – dat zijn er zes – stuurden een aantal inzendingen in. In totaal ontving Davidsfonds Kuurne 85 inzendingen van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De opdracht dit jaar luidde Schrijf een artikel over een Kuurnse held.

Vooraleer de winnaars werden bekendgemaakt, was er een quiz voor alle aanwezigen met als schiftingsvraag: hoe oud is onze burgemeester? De quiz werd gewonnen door Evy Deconinck bij de volwassenen en door kinderschepen Annabel Deleu bij de kinderen.

Schoolkrant

Catherine Boury, voorzitter van Davidsfonds Kuurne, maakte daarna de winnaar bekend van de meest originele inzending. De prijs ging naar de leerlingen van het vijfde leerjaar van VBS Sint-Katrien die een heuse schoolkrant gemaakt hadden met al hun artikels.

Daarna werden de laureaten op het podium geroepen en toen werd het spannend. De laatste zes kregen elk een mooi boek Paniek in Egypte waarin de lezer zelf een held speelt.

Dank je wel dat ik jouw held mag zijn. Jij blijft voor altijd de mijne

De derde plaats ging naar Mae Debels van VBS Sint-Katrien. Zij schreef over Ingrid Kerckhof uit Lendelede. Ingrid was in VBS Sint-Katrien komen spreken over de hulpacties na de zware overstroming in Wallonië waar ze regelmatig ging helpen. Ingrid zelf was ook aanwezig: “Wie schrijft, zal begrepen worden. En als men het niet begrijpt kan men steeds opnieuw lezen tot men het wel begrijpt. Daarom ben ik, samen met mijn team, zo blij en ontzettend dankbaar, dat zelfs een kind hoorde, begreep en schreef. Dank je wel, Mae!” Mae kreeg een ticket voor het indoortrampolinepark en een boek.

De tweede plaats was voor Noor Vermeulen van VBS Sint-Michiel. Zij kreeg ook een ticket voor het trampolinepark en twee boeken. Ze schreef over haar held Riki, een beeldend kunstenaar uit Kuurne. Riki vond het een hele eer dat zij hem koos als held: “Noor, dank je wel dat ik jouw held mag zijn. Jij blijft voor altijd de mijne”, reageerde een lachende Eric Vacquier, alias Riki.

Woon-zorgcentrum

Daarna werd de winnares Yaël Verhaeghe uit het zesde leerjaar van GO De Boomgaard op het podium geroepen samen met haar stiefpapa Gerry Desmet. Yaël schreef over haar stiefpapa die in woon-zorgcentrum H. Familie werkt als zorgkundige.

“Elke werkdag vertrekt hij met veel goesting en goed op tijd naar zijn werk. Daar toegekomen trekt hij zijn superheldenpak aan: zijn wit broekpak, soms met mondmasker. Ook zijn wapens neemt hij mee: een balpen, schaar, thermometer. Met zijn sleutels en badge opent hij alle deuren! En zijn speciale kracht? Dat is een goed humeur, respect en de liefde voor de job en de mensen”, schreef Yaël en overtuigde zo de jury van Davidsfonds Kuurne. Gerry, de stiefpapa van Yaël, reageerde verrast: “Ik ben geen held hoor, deze eer komt ons hele team toe!”

Yaël kreeg ook een ticket voor het indoortrampolinepark, drie boeken en mag naar de finale van Junior Journalist West-Vlaanderen. (ADM)