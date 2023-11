Wingene betaalt deel van busvervoer voor klasbezoek naar bibliotheek

De bibliotheek van Wingene en de gemeentelijke basisscholen motiveren kinderen om meer te lezen en vaker langs te gaan naar de bibliotheek. Gemeente Wingene gaat een deel van het busvervoer betalen wanneer er een klasbezoek gepland staat.

Sinds de verhuis van de hoofdbibliotheek aan het Gemeenteplein naar de tijdelijke locatie in de kerk op de Hille is het voor sommige scholen minder evident om op regelmatige basis naar de bib te gaan. “We zagen het aantal klasbezoeken, vooral omwille van het dure busvervoer, teruglopen”, weet schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez (CD&V).

“En dat terwijl de bibliotheek een essentiële rol speelt in de bevordering van lezen op school en een belangrijk onderdeel is van het leesoffensief, het plan om een verdere daling van de leesvaardigheid tegen te gaan.”

Noodzakelijke aanmoediging

“Het belang van een bezoek aan de bibliotheek mag niet onderschat worden”, vult schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Hedwig Kerckhove (CD&V) nog aan. “Een bibliotheekbezoek moedigt leerlingen aan om boeken te verkennen en te lezen die ze anders misschien niet zouden tegenkomen. Dit vergroot hun leesvaardigheid en woordenschat. Bovendien biedt een schoolbezoek aan elk kind van Wingene de kans om de wereld van de bib te verkennen en het is een erg belangrijke aanmoediging om in de vrije tijd nog een keer terug te komen.”

Daarom gaat de gemeente een deel van het busvervoer naar de bibliotheek terugbetalen aan de Wingense scholen. “We zien dit als een mooie en noodzakelijke aanmoediging om vaker langs te komen in de bib. De tussenkomst bedraagt 25 euro per klas met een maximum van twee bezoeken per jaar.”