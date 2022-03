West-Vlaanderen reikt er meest uit, maar… Robinpas schiet doel voorbij

In West-Vlaanderen kregen vorig jaar 2.832 kwetsbare gezinnen een ‘Robinpas’ waarmee ze schoolmateriaal kunnen aankopen via een afbetalingsplan. Het hoogste aantal van Vlaanderen, maar volgens Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) kan dat nog beter. “Het project is onvoldoende gekend.”

De Vlaamse regering maakte vorig jaar 100.000 euro vrij voor het project van Stichting Robin. “Bedoeling was om 20.000 Robinpassen uit te reiken aan kwetsbare gezinnen met scholieren in het secundair onderwijs”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

“Met zo’n pas kunnen zij het nodige schoolmateriaal aankopen op basis van een haalbaar afbetalingsplan en met een korting. Met dit initiatief wou de minister verhinderen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar niet over de nodige schoolboeken zouden beschikken.”

Uit cijfers die Loes Vandromme opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), blijkt dat die doelstelling van 20.000 passen niet werd gehaald. “Tot nog toe zijn er slechts een goede 9.000 passen verdeeld in 76 scholen over heel Vlaanderen. Daarvan werden er slechts 1.200 effectief gebruikt. Het aantal deelnemende scholen en verdeelde passen verschilt ook sterk per provincie.”

“Zo kregen in West-Vlaanderen 2.832 gezinnen een pas, verdeeld in 26 scholen. Het hoogste aantal in Vlaanderen. Het project is nog onvoldoende gekend, scholen worden niet of nauwelijks begeleid om de passen bij de juiste scholieren te krijgen en bovendien ontbreekt een structurele aanpak rond kostenbeheersing of armoedebestrijding volledig”, aldus Vandromme.

Afstemmen op noden

Colette Victor van de vzw Krijt, een organisatie die scholen ondersteunt om een degelijk kostenbeleid uit te werken, treedt die conclusie bij. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat scholen zelf, zonder enig afwegingskader, beslissen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor hulp. De afspraak dat gezinnen die recht hebben op een schooltoelage ook in aanmerking komen voor een Robinpas, is te omslachtig.”

“Een goede samenwerking met armoedeorganisaties om het product af te stemmen op de noden van de gezinnen zou al een stap in de goede richting zijn.”

Samen met de vzw Krijt roept het Vlaams Parlementslid dan ook op om het project bij te sturen. “We moeten ervoor zorgen dat de Robinpas wel op punt staat tegen de start van het nieuwe schooljaar.”

(VV)