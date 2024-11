‘Wereldklas’ is volwaardige klas in Basisschool Hemelsdaele

Basisschool Hemelsdaele is een stadsschool die zich profileert als een levendige, hartelijke en dynamische school die kwaliteitsvol onderwijs nastreeft voor alle leerlingen. Om dit te bereiken bij kinderen die bij de inschrijving het Nederlands onvoldoende beheersen, startte de school in 2018 met een halftijdse Wereldklas. Ondertussen is het project uitgegroeid tot een volwaardige klas met een unieke werking.

“Onlangs kwamen leraren van verschillende scholen in onze Wereldklas inspiratie opdoen in het omgaan met anderstalige nieuwkomers”, opent directeur Lies Debooserie. “Onze school ontwikkelde ondertussen een eigen visie en werking. De anderstalige nieuwkomers starten fulltime in de Wereldklas voor een intensief taalbad, maar werken ook intensief aan hun sociale integratie. Gemiddeld zitten de kinderen één jaar in de Wereldklas, maar uiteraard bepalen hun vorderingen altijd het tijdstip van de overgang naar een reguliere klas.”

Juf Ann Cockhuyt (48) staat ondertussen al zeven jaar voor de Wereldklas en ontwikkelde doorheen de jaren een eigen methodiek en didactische aanpak. “Eigenlijk is er maar één hoofddoel dat ik met mijn leerlingen wil bereiken: zo snel en zo goed mogelijk Nederlands praten. Je mag de moeilijkheidsgraad van het aanleren van het Nederlands niet onderschatten voor deze kinderen. De uitspraak en vooral de tweeklanken zijn vaak een struikelblok. De meeste kinderen hanteren in hun moedertaal een ander alfabet en meestal is de schrijfrichting ook anders. Het is opmerkelijk hoe snel mijn leerlingen vorderingen maken. Na enkele maanden verhuizen sommige kinderen in de namiddag naar een andere klas om er les te volgen in een leergebied (Onder meer wiskunde, red.) dat ze goed beheersen”, aldus juf Ann.

“Eigenlijk is de Wereldklas een klas als alle andere”, vult de directeur aan. “We integreren hen volledig in onze schoolwerking. De leerlingen nemen deel aan het schoolfeest, sportactiviteiten en leerwandelingen met andere klassen. Onze Wereldklas is gewoon een deel van onze school.” (PDC)