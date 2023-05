Vzw Welzijnswerking in Oostende stuurt werking bij van senioren naar kinderen: “We willen lege brooddozen vullen”

De vzw in Oostende die jarenlang het kerstfeest voor senioren organiseerde in het Kursaal doet een koerswijziging : ze gaan voortaan lege brooddozen bij kinderen vullen. De steun zal via de scholen terecht komen bij wie het nodig heeft.

Vzw Welzijnswerking werd in de jaren ’90 opgericht door zakenmensen en leden van het toenmalige stadsbestuur. Er werden gelden ingezameld en daarmee werd een kerstfeest voor senioren/alleenstaanden georganiseerd in het Kursaal.

Koerswijziging

Bij de coalitiewissel vervoegden leden van het huidige stadsbestuur en Bart Tommelein werd voorzitter. “In de vzw zitten mensen van meerderheid en oppositie. We waren van plan om de werking verder te zetten, maar de pandemie zorgde ervoor dat we geen kerstfeest konden organiseren”, zegt Bart Tommelein. Inmiddels had ook de stad beslist om zelf in ontmoetingscentra zo’n kerstfeest te organiseren waardoor de vzw zonder werking driegde te vallen. “Dan kun je die vzw opdoeken of een koerswijziging doen. We kozen voor het tweede, want we stellen vast dat veel bedrijven, personen, organisaties of serviceclubs ons vaak vragen hoe ze kunnen steunen.”

Steun van bedrijven

De werking wordt verdergezet en het ingezamelde geld zal naar de Oostendse scholen gaan in de strijd tegen lege brooddozen; thans een actueel thema. “We hebben nu nog een klein bedrag op de rekening. Bij het laatste kerstfeest werd 16.000 euro ingezameld. Het is de bedoeling dat bedrag te evenaren”, zegt penningmeester Maxim Donck. Danick Minne verwacht dat het vlot zal gaan : “Veel bedrijven laten ons weten dat ze willen steunen.”

Naar kwetsbare kinderen

“De verdeling van het geld zal gebeuren volgens criteria over de kwetsbaarheid van de kinderen. Scholen die veel kinderen hebben met ‘lege brooddozen’ zullen meer centen krijgen. Het is ook een signaal dat kinderen geen honger mogen hebben. Uiteraard doen de scholen al veel”, zegt Natacha Waldmann. Er waren vertegenwoordigers van het GO! (Chris Vandecasteele) en het vrij onderwijs (Gerda Colpaert) die erg tevreden waren met de actie van de vzw Welzijnswerking.

Beide directeurs voegen er wel fijntjes aan toe : “Er zijn geen leerlingen die over de middag geen eten krijgen. Als we lege brooddozen vaststellen, dan lossen we dat zelf op en zorgen voor een maaltijd voor het kind. Een volgende stap zijn de ontbijten, want er komen kinderen naar school die ’s morgens niet aten.”

Dat er nu extra middelen komen voor de brooddozen juichen ze toe, omdat ze minder moeten putten uit de bestaande werkingsmiddelen. De eerste steun zou volgend schooljaar al verdeeld worden.