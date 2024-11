VTI Ieper sluit Warmste Week af met kerstfuif voor het goede doel

In de week voor de examens organiseerde het VTI van Ieper tijdens de middagen de Warmste Week op school. De opbrengst gaat naar het OverKop-huis in Ieper.

“Tijdens de middagpauzes zorgden we voor een kerstmarkt waar onder meer chocomelk, brownies en tomatensoep met balletjes werden verkocht”, vertelt leerkracht en organisator Kyara Dewyse. “Op de slotdag werd een kerstfuif gehouden en waren er worstenbroodjes te verkrijgen. Een leerling van de school zorgde voor live muziek. Op voorstel van de leerlingen zelf gaat de opbrengst naar het OverKop-huis in de Burchtstraat 5 in Ieper. Dit is een plaats waar jongeren terecht kunnen wanneer ze op zoek zijn naar een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, nood hebben aan een babbel of gewoon willen meedoen met de activiteiten.” (EG)