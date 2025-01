Vrijwilliger Francky Casier onmisbaar in De Pannebeke

Wie regelmatig over de middag in basisschool De Pannebeke komt, heeft ongetwijfeld al kennisgemaakt met Francky Casier (65). Hij is immers elke dag aanwezig om als vrijwilliger te helpen bij de middagmaalbegeleiding.

Francky woont al verschillende jaren op de Viro-locatie Ons Tehuis in Koolkerke, maar ondertussen is de basisschool op Sint-Jozef zijn tweede thuis. “Op onze school is werken aan inclusie geen ijdel begrip”, vertelt directeur Dieter Segaert enthousiast. “Als school zijn we een spiegel van de maatschappij en we leren onze kinderen omgaan met ‘anders zijn’. We laten hen elke dag ervaren dat de school een ontmoetingsplek is, waar we iedereen die deel uitmaakt van onze maatschappij met open armen verwelkomen. Het is mooi om te zien hoe goed Francky omgaat met de leerlingen en hoe zij hem waarderen. Ik merk dat zowel de kinderen als de leraren Francky missen als hij er niet is.”

“Ik kom heel graag naar school en ben graag bij de kinderen”, bevestigt Francky Casier de woorden van de directeur. “Ik heb vele jaren in de metaalafdeling van een maatwerkbedrijf gewerkt, maar nu ben ik met pensioen. Ik kan niet stilzitten en daarom vind ik het fantastisch dat ik hier op school kan helpen in de keuken en andere kleine werkjes kan opknappen. Als het vakantie is, tel ik de dagen af tot ik terug naar school kan komen.”

Veel goesting

“Francky is iemand waarop we echt kunnen rekenen”, gaat de directeur verder. “Hij komt elke dag met ontzettend veel goesting naar school. Ik moet hem soms wat afremmen in zijn enthousiasme. Eigenlijk zou hij liefst nog meer taken op zich nemen, maar we willen niet van hem profiteren.”

“Door hem als vrijwilliger op onze school in te schakelen, creëren we een soort win-winsituatie. Hij is van onschatbare waarde voor de school, maar doordat hij hier bevestigd wordt en geliefd is, krijgt zijn eigenwaarde ook een flinke boost. Dat vinden we ontzettend belangrijk, want Francky en de andere vrijwilligers maken ten volle deel uit van onze school. Ze zijn een stukje van ons DNA.”

(PDC)