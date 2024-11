Vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe heeft een vernieuwde, groene speelplaats

In aanwezigheid van onder meer het stadsbestuur vond de officiële opening van de vernieuwde speelplaats van vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe plaats. Helemaal afgewerkt is het nog niet. “Er volgen nog enkele educatieve elementen en dat is heel divers”, zegt beleidsondersteuner en directeur Joke Vermont. “Van een weerstation, een windwijzer op het dak, vogelkastjes en voederhuisjes tot een insectenhotel en wilgentunnel.”

Er is ondertussen wel al heel wat. Zo zijn er verspreid over de speelplaats bomen geplant, er hangen enkele meters boven de grond van links naar rechts kabels waar groen aan kan groeien, er staan boomstammen om over te lopen, kruidenbakken, noem maar op. Er zijn ondertussen ook meer dan drieduizend bloembollen geplant. “In de lente zal het hier supermooi zijn”, aldus een leerkracht.

“Eind juni, begin juli zijn we begonnen met de ontharding en waren bezig tot in september”, zegt ontwerper Geert Bossaert uit Moorslede. “Het ging vrij vlot. Ook op zaterdag werd er hier gewerkt. Het centrale deel van de speelplaats hebben we behouden voor de kinderen. Bijvoorbeeld om te voetballen. Het groen hebben we meer op de buitenkanten voorzien. Aan de kant van de kleuterschool staan er natuurlijke speeltoestellen. We hebben gekozen voor aardkleuren. Zoals beige en bruine tinten. Dat is rustgevend en belangrijk voor de geest van de kinderen.”

“We zijn trots op het resultaat”, aldus directeur Jos Depoortere. “Het begon met het denkwerk door de leerlingen. De verschillende klassen zorgden voor een grondplan.”

“Het wordt hier vanaf de lente genieten”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). Hij kwam niet met lege handen en had twee cheques mee in het kader van de Operatie Proper, een samenwerking met Mooimakers. Voor het goed onderhouden van de schoolomgeving kreeg de kleuterschool een cheque van 775 euro en de lagere school een cheque van 725 euro.

Alle 521 jongens en meisjes kregen een zakje graankorrels mee om in december of januari thuis te zaaien. “Op die manier nemen jullie een deel van de groene speelplaats mee naar huis”, aldus directeur Jos. Hij vroeg de kinderen ook respect voor de planten en bomen die tijd nodig hebben om sterk te worden.

De totale kostprijs bedraagt 153.316,73 euro en daarvan is 80 procent gesubsidieerd in het kader van het project ‘Natuur in je school’ door het departement omgeving van de Vlaamse Overheid. “Anders ging het voor ons niet haalbaar zijn”, zegt Jos. “We zijn ook de ouderraad zeer dankbaar want ze kwamen financieel tussen voor de speeltoestellen. Die zaten niet in het project want het moest gaan over ontharding.”

De ouderraad bracht een cheque van maar liefst 15.000 euro mee. Centen die afkomstig zijn van verschillende acties. Hoofdaannemer is de firma Vancoillie-Tanghe uit Westrozebeke, Tuinen Yves Vanden Bussche uit Passendale de onderaannemer.