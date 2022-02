Vrije Basisschool Beitem neemt afscheid van directeur Dirk Berghman

Begin februari nam de vrije basisschool in Beitem afscheid van directeur Dirk Berghman. Dat gebeurde in zijn eigen tuin. “Het sociaal contact, zowel met collega’s, kinderen als ouders en die kleine dagelijkse dingen zal ik missen”, zegt hij. “Maar ik kan wel zeggen dat ik met een voldaan gevoel afscheid heb kunnen nemen.”

Dirk Berghman studeerde af als onderwijzer in Torhout en startte zijn carrière in januari 1981 als meester van het derde leerjaar in de basisschool in Beitem. Enkele jaren later mocht hij zich al directeur noemen. “Toen directeur Roger Plovie met pensioen ging, werd ik vanaf 1990, amper 30 jaar oud, directeur van de school die toen ongeveer 170 leerlingen telde”, vertelt Dirk Berghman.

“Daarnaast bleef ik ook lesgeven en tussendoor was ik ook boekhouder, klusjesman en chauffeur van het schoolbusje. De combinatie van al die taken zorgde ervoor dat het een bijzonder drukke periode was.”

“Ondertussen zijn we gegroeid naar een school van 232 kleuters en leerlingen en een 20-tal leerkrachten. Een tiental andere personeelsleden helpt ook bij het reilen en zeilen op school, zoals voor de opvang, de schoonmaak en het middagtoezicht. Vanaf 2006 nam de scholengroep Arkorum, de koepel van 18 basisscholen van het katholiek basisonderwijs uit Roeselare, Koolskamp en Ardooie, heel wat praktische taken van mij over, zoals het financiële deel en alles wat met inrichting, personeelsaangelegenheden, bouw en verbouwing te maken heeft.”

“Sindsdien kon ik meer mijn aandacht richten op mijn taak als directeur. Sinds 2019 is Isabelle Lanckriet via een duobaan mededirecteur. Zij was en is het meest met de nieuwbouw bezig geweest en is nu sinds 1 februari volwaardig directeur.”

Tuin

De Beitemse school wilde zijn pensioen uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom hadden de personeelsleden, de kinderen en de huidige directeur Isabelle Lanckriet een verrassing voor Dirk in petto. Met enkele mensen, die aan de school verbonden zijn, hadden ze afgesproken om een groot afscheidsfeest in zijn eigen tuin te organiseren op de eerste dag van zijn pensioen.

Er werd gezongen, gedanst, gedichtjes werden voorgelezen, cadeautjes afgegeven en zelfs ballonnen opgeblazen. Daarnaast hadden ze ook een actie op touw gezet om zoveel mogelijk pensioenkaartjes op te sturen. Dirk is helemaal overdonderd door het gebaar.

“Ondertussen heb ik al meer dan 150 kaarten en talrijke e-mails mogen ontvangen. Zelfs van oud-leerlingen van in mijn beginjaren. Dat doet ongelooflijk veel deugd”, aldus de net gepensioneerde directeur. Hoewel Dirk zijn werk wel zal missen, vond hij het tegelijk tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

Reünie

“Het sociaal contact, zowel met collega’s, kinderen als ouders en die kleine dagelijkse dingen zal ik missen”, zegt hij. “Maar ik kan wel zeggen dat ik met een voldaan gevoel afscheid heb kunnen nemen. Concrete plannen heb ik niet. Eerst zou ik graag wat willen rusten en vervolgens wil ik wat meer tijd besteden aan mijn favoriete hobby’s.”

“Ik tuinier namelijk heel graag en wie weet, kan ik mijn oude hobby om te gaan vissen terug oppikken. Daarnaast zal ik waarschijnlijk nu nog meer als babysit opgeroepen worden voor een of meerdere van onze zeven kleinkinderen, dus ik zal me zeker niet vervelen.”

“Voor de rest blijf ik lid van de kerkfabriek Sint-Henricus. Tot voor het onttrekken van onze Beitemse parochiekerk aan de eredienst was ik voorzitter van de plaatselijke kerkfabriek, die nu is opgegaan in die van Sint-Henricus. Mijn schoonvader Firmin Watteyne heeft me destijds in de kerkfabriek geïntroduceerd, ik was er eerst penningmeester en later voorzitter. In juni vindt er trouwens een reünie plaats met ‘mijn eerste leerlingen’, die ondertussen 50 jaar zijn.”

“Je eerste jaar is altijd speciaal, dat vergeet je niet zomaar. Ik ken de meeste mensen zelfs nog bij naam. In ieder geval ben ik dankbaar voor de mooie tijd die ik als ‘meester Dirk’ en schooldirecteur heb beleefd en wens iedereen die een link heeft met onze Beitemse basisschool het allerbeste toe in de gloednieuwe gebouwen.”

(SM)