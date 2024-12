VMS Roeselare huldigt renner, bakkerskoppel en oud-leraar

Op de Ankerdag van de Oud-leerlingenbond van de VMS in Roeselare werden opnieuw drie verdienstelijke oud-leerlingen in de bloemen gezet.

Voormalig profwielrenner Jelle Wallays mocht het eerste Anker in ontvangst nemen. Jelle kon dankzij keihard werken zijn droom realiseren en was 13 jaar profwielrenner. Hij reed tot 2015 bij Topsport Vlaanderen, fietste daarna vier jaar bij Lotto Soudal en sloot zijn wielercarrière af bij Cofidis. Dit jaar ontpopte hij zich tot triatleet met als doel vijf Ironmanwedstrijden met succes af te werken. De sportieve uitdaging die Jelle Wallays voor volgend jaar heeft uitgestippeld, oogt zo mogelijk nog spectaculairder. Op 2 april, niet toevallig de dag van Dwars door Vlaanderen, start hij aan een solotocht van 15.000 kilometer op de fiets, die 100 dagen zal duren, ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Volbloed VMS’er

Dries Lietaert en Sofie Claeys, beiden oud-leerling, zijn twee gedreven ondernemers die met bakkerij Bakk in Brugge een mooi succesverhaal aan het schrijven zijn. Bakker Dries kiest resoluut voor een ambachtelijke aanpak en combineert dit met een slim gebruik van de bestaande technologie. De werkkracht en het zakelijk model van het koppel resulteerden in een spectaculaire groei van het aantal klanten. Bakkerij Bakk won twee jaar terug de titel van Beste Bakkerij van Brugge. Het derde Anker was voor Chris Vermeersch. Hij was 40 jaar leerkracht aan de VMS en mag door zijn talrijke engagementen een volbloed VMS’er genoemd worden. Hij was verantwoordelijke voor de derde graad en begeleidde de zesdejaars in hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. Hij organiseerde meer dan 20 jaar de schoolreis voor de zesdes naar Barcelona en was een onmisbare schakel in het team van de Forzashows van de VMS.

Chris stak er graag de handen uit de mouwen voor praktische zaken, zoals het in elkaar timmeren van decors. (VVHR)