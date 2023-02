Vlaamse subsidies maken aankoop woning voor ‘t Saam Diksmuide mogelijk

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in januari 2,9 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen in West-Vlaanderen. Maar liefst 16 scholenbouwprojecten zullen met deze infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen. Een van die projecten die een subsidie krijgen is ’t Saam in Diksmuide.

“In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dit is een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro ten opzichte van de voorbije jaren. Dat is historisch. Hiermee investeren we niet alleen in de scholenbouw, maar ook in de onderwijskwaliteit. En dus in de toekomst van onze kinderen”, zegt Weyts.

Aankoop woning

Een van die projecten die een subsidie krijgen is ’t Saam in Diksmuide. “Wij kopen een woning aan in de Woumenweg 60 en daarvoor krijgen we een subsidie van 189.000 euro”, vertelt technische directeur Tommy Es van ‘t Saam Cardijn.

“Die woning paalt achteraan aan onze campus met een extra uitgang naar de Nijverheidsraad. Het is de bedoeling de woning te veranderen om er de adminstratieve diensten in onder te brengen en dit ten dienste van beide campussen te stellen.”

Gespreksruimtes

Een hele tijd geleden kocht ‘t Saam al de woning in de Woumenweg 94, Het Huis, dat ondertussen wordt gebruikt voor de administratieve diensten. “Het is de bedoeling dat de personeelsadministratie, ICT, boekhouding en preventie die nu in het Huis zitten naar nummer 60 verhuizen. Een tiental medewerkers zal ook verhuizen en we kunnen op die manier wat extra ruimte creëren in het Huis”, legt technisch directeur Tommy Es nog uit.

“Het Huis zal dan in de toekomst ter beschikking van campus Cardijn staan. Daar zullen dan gespreksruimtes, vergaderruimte en bureaus worden in onder gebracht. De akte van de woning nummer 60 wordt verleden op 17 februari. De woning was eigendom van een oud leerkracht van ’t Saam Aloysius en heeft in zekere zin een binding met de school. We plannen met de verbouwingen te kunnen starten omstreeks het bouwverlof en dan hopen we in de loop van 2024 het gebouw in gebruik te kunnen nemen.” (ACK)