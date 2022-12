Vijf leerlingen van Campus Engineering Veurne naar Griekenland voor Erasmus+-project

Vijf leerlingen van het 6de Industriële Wetenschappen van Campus Engineering Veurne trokken naar Griekenland waar ze samen met leerlingen uit acht scholen uit Griekenland en Italië, Portugal, Slovenië en Zweden meewerkten aan de voortzetting van een inclusief Erasmus+-project.

Met dit project wilden leerkrachten en studenten de aandacht vestigen op problemen waarmee mensen met een beperking elke dag worden geconfronteerd. Drie technische scholen zetten hun technische vaardigheden in om technologische oplossingen uit te werken die het dagelijkse leven voor mensen met een beperking makkelijker kunnen maken, met focus op mensen in een rolstoel en slechtzienden/slechthorenden.

Vorig schooljaar was er een sociale en technologische kick-off in Zweden en België. In Veurne werd dit op gang getrokken met technisch geïnspireerde projecten waaronder een GPS-gestuurde wandeling met sensorische 3D-modellen voor blinden en met gebarentaal ondersteunde video’s voor mensen met gehoorproblemen.

In de Griekse gaststad Alexandroupoli hebben Amber Barra, Robin Decroos, Théo Maenhoudt, Loïc Muylle en Lukas Vandevorst een wandeling uitgetest, omdat de Veurnse leerlingen de trekkers zijn in dit technische project. Hun twee jaar ervaring hebben ze overgebracht naar de Griekse leerlingen. Een belangrijk onderdeel van het project is om een cultuurhistorische wandeling te realiseren die toegankelijker wordt gemaakt met 3 D-modellen en met gebarentaal ondersteunde audio/video over de bezienswaardigheden van de stad.”

“Er waren ook contacten met paralympische Griekse sporters, er zijn stappen gezet om de wandeling in een RouteYou-app te zetten en om een gezelschapsspel voor blinden te ontwikkelen. De leerlingen hebben ook de ‘beperkingsvriendelijkheid’ onderzocht van Griekse openbare gebouwen, iets wat eerder al gebeurde in België bij onder meer voedingswinkels. Dergelijke gegevens willen alle scholen uitwisselen en vergelijken om samen een online app te ontwikkelen die ze in eigen stad kunnen toepassen waar iedereen de beperkingenvriendelijkheid van een stad kan beoordelen.

Amber, Robin, Loïc, Lukas en Theo hadden ook de tijd om Thessaloniki, Kavala en de kloosters van Meteora te bezoeken. Alle vijf zijn ze het erover eens dat deze reis een ervaring was die goud waard is: “De warme ontvangst bij de gastgezinnen, we hebben kennisgemaakt met hun eetcultuur, de sirtaki gedanst, we hebben ook iets opgestoken over de Griekse tradities, de geschiedenis en de cultuur… Er zijn vriendschapsbanden gesmeed, en we houden contact!”

