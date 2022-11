Vijf Harelbeekse scholen krijgen een Wereldwaterdagboom

Elke deelnemende school aan de voorbije Wereldwaterdag krijgt als verrassing een ‘Wereldwaterdagboom’ om door de leerlingen te laten planten. De eerste boom werd geplant door Stedelijke Basisschool Centrum.

Wereldwijd wordt op 22 maart Wereldwaterdag gevierd om het belang van water onder de aandacht te brengen. Dankzij een samenwerking tussen de Stad Harelbeke, het Provinciaal recreatie- en Natuurcentrum De Gavers en De Watergroep leerden 204 schoolkinderen op die dag meer over het belang van kraanwater via allerlei educatieve activiteiten op het provinciedomein De Gavers. De Wereldwaterdag en de boomactie passen volledig in het meerjarenplan van Stad Harelbeke dat opgebouwd is rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien doelstellingen die ervoor moeten zorgen dat onze aarde tegen 2030 weer een goede koers vaart.

Op Wereldwaterdag wordt er extra aandacht besteed aan SDG 6 (schoon water en sanitair) en SDG 14 (leven in het water). Schepen Tijs Naert licht toe: “Join For Water, BOS+ en GoodPlanet daagden tijdens Wereldwaterdag 2022 scholen uit met de campagne ‘Red het bos, red het water!’. Bomen spelen een cruciale rol in de bescherming van onze watervoorraden, maar worden helaas wereldwijd in sneltempo gekapt. De wereldwijde kap kunnen we niet tegengaan, maar kunnen wel in kleinere mate ons steentje bijdragen aan de natuur. Daarom boden we aan elke school een boom aan.”

“We vinden het als stad heel belangrijk dat leerlingen stilstaan bij het belang van natuur, bos en water. Dat vinden de scholen trouwens ook, daarom tekenden ze in op ons voorstel. Onze diensten maken een plantput en leveren de boom, de school plant samen met de leerlingen de boom aan”, zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn. Drie scholen krijgen een fruitboom, verder is er een winterlinde en een rode esdoorn besteld.