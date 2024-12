Vier Blankenberge GO!-scholen heten voortaan samen ‘ONS’

De vier Blankenberge GO!-scholen gaan voortaan samen verder als ‘ONS’. Die nieuwe, gemeenschappelijke noemer moet de gedeelde waarden in de verf zetten. “De gedachte erachter is dat je van kind tot jongere kunt groeien en bloeien in leeromgevingen die achter dezelfde waarden en troeven staan: ‘ONS’ staat voor Open, Nabij en Sterk onderwijs.”

De vier Blankenbergse GO!-scholen presenteren zichzelf voortaan samen onder een verbindende koepel en dat drukken ze uit met een nieuwe naam en huisstijl. Daarmee benadrukken ze hun vruchtbare samenwerking en geven ze aan dat ouders en kinderen, vanuit de eigenheid van elke school, kunnen rekenen op continuïteit. “Bij ONS kunnen kinderen groeien van hun eerste pasjes op school tot de grote stap naar volwassenheid. Van 2,5 tot 18 jaar, welkom bij ONS”, klinkt het.

Warme, open plek

Het nieuwe logo staat symbool voor een zachte, veilige plek waar kinderen in vertrouwen kunnen groeien, leren en leven. “Het vriendelijk ogende letterbeeld en de frisse, jonge kleuren passen ook bij de identiteit van de vier scholen. De gedachte erachter is dat je van kind tot jongere kunt groeien en bloeien in leeromgevingen die achter dezelfde waarden en troeven staan. Opgroeiende generaties vinden bij ONS een warme, maar ook een open plek, een groeituin waar sterk onderwijs staat voor het verwerven van kennis, maar ook voor het zich ontplooien tot respectvolle, verantwoordelijke wereldburgers. Daarom staat ONS voor Open, Nabij en Sterk onderwijs”, klinkt het. Het logo zal gebruikt worden op alle interne en externe communicatie van GO! Blankenberge.

De volledige derde graad van het basisonderwijs GO! Blankenberge, van ONS dus, kreeg een moderne stek op campus Maerlant, met een eigen ingang in de Vredelaan en een frisse uitstraling. Het oude atelier Mechanica op de Einsteincampus in De Haan werd vervangen door een nieuw, modern atelier mechanica op de eigen campus in Blankenberge. De keuze om de basisscholen met hun straatnaam aan te duiden – ONS Atheneum Maerlant, ONS basisschool Groenestraat, ONS basisschool Van Maerlantstraat en ONS basisschool Vredelaan – moet voor evenwaardigheid en meer verbinding zorgen.