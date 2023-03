Vernieuwde schoolroutekaarten met recente foto’s voorgesteld: “De meest veilige weg naar school”

Je kinderen op een veilige route naar school zien vertrekken is voor elke ouder belangrijk. Het verkeer is nu eenmaal moordend. Zo denkt ook het lokaal bestuur van Ichtegem erover, die de schoolroutekaarten voor de basisscholen in Ichtegem in een nieuw jasje heeft gestoken.

“Veiligheid van en naar school en aan de schoolpoort zelf, dragen we in Ichtegem hoog in het vaandel”, steekt burgemeester Lieven Cobbaert van wal. “We zijn dan ook al enkele jaren een zogenaamde Octopusgemeente, wat aantoont dat we inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen door onder andere signalisatie, borden, enzovoort. Een volgende stap hierin hebben we nu gezet: de bestaande schoolroutekaarten werden in een nieuw jasje gestoken.”

Het resultaat daarvan werd afgelopen maandagmiddag voorgesteld, in aanwezigheid van Didier Ghesquiere (hoofdinspecteur), Nancy De Bruyne (ambtenaar veiligheid en mobiliteit), Celesta Muylle (schepen van onderwijs), Belinda Mylle (directeur GBS ‘t Mozaïek), Didier Lingier (directeur VBS Ichtegem), Carl Vangheluwe (directeur GBS De Bever), Rik Lamote (directeur VBS Eernegem-Bekegem), Lieven Cobbaert (burgemeester) en Jan Bekaert (schepen).

fietsstraten in beeld

Alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de Ichtegemse scholen, zullen een nieuwe schoolroutekaart ontvangen. “Deze schoolroutekaart bevat de meest aangewezen weg van en naar school voor zwakke weggebruikers. Met de lente in het verschiet hebben we alle routes op punt gesteld en recente foto’s aan de kaarten toegevoegd. Ook de fietsstraten in de schoolomgeving werden op elke kaart aangebracht”, benadrukte een fiere burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018).

De kaarten zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ichtegem.be/schoolroutekaarten-en-fietsstraten. (Eric Vanhooren)