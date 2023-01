Uniform of niet? In deze school in Knokke-Heist is dat geen discussiepunt: “Sinds dit jaar zelfs vast schooluniform met logo”

De beslissing van het Sint-Andreaslyceum in Brugge om vanaf volgend schooljaar het uniform af te schaffen, stuit op heel wat protest van leerlingen én ouders. De directie nam de beslissing ‘omdat iedereen zich welkom moet voelen’, maar dat zorgt dus voor controverse. Dat het ook andersom kan, bewijzen ze in de Heilig Hartschool in Knokke-Heist. Daar kiezen ze sinds dit schooljaar voor een stijlvol vast schooluniform met logo. “We krijgen veel positieve reacties.”

“Iedereen moet zich hier welkom voelen, nu lopen we soms ouders en leerlingen mis door onze kledingstijl.” Directeur Joost Laeremans ziet voldoende redenen om de beslissing van het SASK in Brugge te staven. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen zich daar niet meer aan opgelegde kledingvoorschriften houden. En dat leidt tot protest. Een petitie werd al meer dan 1.500 keer getekend en aan de schoolpoort is het gespreksonderwerp nummer één.

Dreigen uniformen op school steeds meer te verdwijnen? In de Heilig Hartschool in Knokke-Heist is dat alvast niet het geval. Daar kiezen ze al enkele jaren bewust voor duidelijke kledingvoorschriften– met blauw als hoofdkleur. Om alle discussies over kleurentinten en prints te vermijden, kiezen ze sinds dit schooljaar zelfs voor een volledig vast schooluniform met logo van de school in verwerkt. Stijlvol, stellen we zelf vast. “Al is het dit jaar nog een overgangsjaar”, legt de directie uit. “Enkel voor de leerlingen van het eerste leerjaar zijn we al volledig gestart. De andere leerlingen geven we de kans om hun huidige blauwe kledij te dragen tot het te klein is. Zo jagen we de ouders ook niet nodeloos op kosten.”

Voordelen

De beslissing werd enkele maanden geleden meegedeeld aan de ouders en de reacties waren overwegend positief. “We zien ook alleen maar voordelen”, zegt de schooldirectie. “Zo’n vast schooluniform straalt rust uit in de klassen en zorgt voor een bepaalde uitstraling in het algemeen. Daarnaast is iedereen meteen gelijk en hoeven ouders ’s ochtends niet na te denken over de kledijkeuze voor hun kind.”

Binnen de Heilig Hartschool wijzen ze er wel op dat ze hebben gekozen voor kwaliteitsvolle kledij aan betaalbare prijzen. “We hebben de kwaliteit zelf getest alvorens we een beslissing namen”, klinkt het. “Of er dan geen nadelen zijn? Enkel als er geen naam in de kledij staat, kan het misschien moeilijk worden om te weten van wie het precies is”, besluiten ze binnen de Heilig Hartschool met een kwinkslag. (MM)