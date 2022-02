Uniek begeleidingsproject in Onze Jeugd Roeselare: coaching via pony’s

De secundaire school voor buitengewoon onderwijs Onze Jeugd in Roeselare start met een nieuw, uniek project. Er worden twee pony’s ingezet om leerlingen met autismespectrumstoornissen of gedrags- en emotionele problematiek te begeleiden. Met de steun van Kiwanis Rodenbach en in samenwerking met Stad Roeselare kon Onze Jeugd dit project na twee jaar eindelijk verwezenlijken.

Al twee jaar lang dromen een aantal medewerkers van Onze Jeugd ervan om paardentherapie te integreren in hun begeleiding. Eindelijk wordt die droom realiteit. Zowel Stad Roeselare als Kiwanis Rodenbach steunen het project. Kiwanis Rodenbach financierde de aankoop van de twee pony’s, Zana en Olijfje, de aankoop van de paardenstal- en weide en tenslotte ook de opleiding tot coach, die twee leerlingenbegeleiders van Onze Jeugd konden volgen.

Unieke samenwerking

De stallen en de weide werden gebouwd in een unieke samenwerking tussen verschillende bedrijven en leerlingen uit de bouwafdeling van de school zelf. De twee pony’s worden ook dagelijks verzorgd door de opleiding dierenzorg.

Begeleiding

Naast Onze Jeugd is er wellicht slechts één andere school die paarden gebruiken als begeleiding. Het is een unieke werkwijze om leerlingen te coachen, want door met de dieren bezig te zijn vinden ze rust. Ook kunnen de leerlingen de pony’s als spiegel voor hun gedrag gebruiken. Paarden zijn namelijk gevoelige dieren, die emoties van mensen oppakken en spiegelen. Op deze manier proberen ze leerlingen inzicht te laten krijgen in hun eigen gedragspatronen

Op 16 maart verwelkomt de school de kandidaat-leerlingen en hun ouders om een woordje uitleg te geven over dit nieuwe project.

