Tuur nu ook genomineerd voor de mtech+prijs

Tuur Delacroix (21) uit Oostende, recent afgestudeerd als informaticus aan Hogeschool West-Vlaanderen, is genomineerd voor de mtech+prijs met zijn thesis waarin hij onderzocht hoe onderwijs toegankelijker kan worden gemaakt in kansarme landen. Met deze deelprijs bekronen SciMingo vzw en mtech+ scripties rond technologie en innovatie. Eerder deze maand kreeg Delacroix ook al een plaats op de longlist van de Bachelorprijs. Dat meldden we in de krant van vorige week.

Voor zijn thesisonderzoek werkte Tuur aan het KUBO-project, dat betaalbare technologie en open onderwijsmaterialen inzet om onderwijs toegankelijk te maken in landen in het Globale Zuiden, zoals Gambia. Begin december wordt de shortlist van drie finalisten bekendgemaakt en wordt een poll voor de publieksprijs gelanceerd. De uiteindelijke winnaar van de mtech+prijs en de publieksprijs worden onthuld tijdens de plechtige uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op 19 december in Gent. (HH)