Tieners Techniekacademie bezoeken Matrijzen Denoo

Gedurende vijf weken hebben 27 tieners (vijfde en zesde leerjaar) uit Groot-Zedelgem aan twee projecten gewerkt in de Techniekacademie. “Ze gebruikten technieken die te maken hebben met chemie, houtbewerking, mechanica, elektriciteit en elektronica. Ze maakten een funky lamp en leerden om een LEGO-robot te programmeren en deze zo tot beweging te brengen”, legt burgemeester Annick Vermeulen uit. Als afsluiter werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Matrijzen Denoo in Zedelgem. Daar deelde de burgemeester ook de diploma’s uit aan de leerlingen die deelnamen aan de Techniekacademie. In het voorjaar van 2025 start de juniorreeks voor kinderen van het derde en vierde leerjaar. De inschrijvingen zijn geopend. Info en inschrijven: www.techniekacademie-zedelgem.be. (BC/foto BC)