Ter Zee en De Zeeparel voortaan door het leven als de Joseph Willaert School: “Stigmatiserende termen van buitengewoon onderwijs niet meer aan de orde”

Zeg niet langer SBSO Ter Zee en De Zeeparel, maar de Joseph Willaert School campus Oostende en Middelkerke. De school voor bijzonder onderwijs wou af van de stigmatiserende naam en koos voor de naam van een Oostendse kunstenaar die zelf een moeilijke schooltijd beleefde. “De leerlingen zaten wat met de naam gewrongen”, zegt directeur Ann Van Riet.

Beide campussen maken deel uit van de Scholengroep Stroom en gaan voortaan onder een andere naam door het leven. Die naamsverandering kwam er echter niet zomaar. “Het SBSO dat staat voor ‘school voor buitengewoon secundair onderwijs’, was verbonden aan de school”, duidt de directeur. “We vonden dat nogal stigmatiserende termen en ook de leerlingen zaten gewrongen met die naam. Onze leerlingen kunnen net zo goed lassen of schilderen als anderen, ze kunnen alleen niet zo goed tegen prikkels.”

Het waren de leerlingen die de directeur bestookten met de vraag of een naamsverandering niet mogelijk was. ‘Mevrouw, waarom hebben wij niet de naam van een kunstenaar’, was de vraag, terwijl verwezen werd naar James Ensor’s naam die verbonden is aan het Ensorinstituut. “Zo is dat idee eigenlijk gegroeid”, vervolgt Ann. “Verschillende logo’s voor de scholen die eigenlijk hetzelfde onderwijs aanboden zijn uit lang vervlogen tijden. We zijn nu een school met een uniform logo en naam.”

Kunstenaar

Joseph Willaert werd niet zomaar gekozen om zijn naam aan de school te verbinden. Willaert was een kunstenaar die tot zijn dood in Oostende woonde. Hij stond bekend om zijn unieke stijl, humor, poëzie en een vleugje nostalgie. “Hij had zelf een moeilijke schoolloopbaan”, weet de directeur. “In zijn werken komt telkens hetzelfde dak weer op huizen. Dat dak hebben we in ons logo verwerkt. We willen immers dat huis van vertrouwen zijn als school en dat huis heeft een dak nodig. De leerlingen werkten vorig jaar al rond de kunstenaar. Ze zullen er ondertussen alles wel over weten.” (lacht)

De naam van een kunstenaar mag dan wel aan de school verbonden zijn, zelf biedt de school geen kunstonderwijs aan. “We hebben wel een designafdeling. Ik vind als directeur dat er geen drempel mag zijn als het over kunst gaat. Cultuur verbindt. Twee keer per schooljaar laten we onze leerlingen wel iets doen rond kunst. Met kunst kan je laten zien waar het zeer doet in de maatschappij. Kunst is te begrijpen op alle niveaus, of je nu hoogbegaafd bent of een normaal iq hebt, of je nu een handicap hebt of niet”, aldus An Van Riet.

Tentoonstelling

Vrijdagavond werd een unieke tentoonstelling geopend in de school, om de nieuwe naam te vieren. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester John Crombez (Vooruit Plus). “Er zijn een aantal werken van Joseph Wilaert te zien, maar ook werken van onze leerlingen en leerkrachten zelf die op de werken van Willaert geïnspireerd zijn. “Dankzij de tentoonstelling is duidelijk te zien hoe Joseph Willaert door iedereen op deze school omarmd wordt”, besluit de directeur.

De rebranding komt er na een creatieve samenwerking met studenten van de afdeling Visual Design van LUCA School of Arts uit Gent. De leerlingen van de Joseph Willaert School werden betrokken bij het proces.