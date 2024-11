Techniekacademie sluit schooljaar af

Voor de negende keer kregen de leerlingen van het basisonderwijs de kans om in te schrijven voor de techniekacademie. Veertien leerlingen namen deel. De cursus werd afgesloten met de uitreiking van de diploma’s. Theo Lemarcq (9) vond het alvast bijzonder leuk: “Het in elkaar knutselen van een auto voorzien van een propeller was het leukste.” Ook het enige meisje, Anyssa-lee Vandamme, vond het tof. Haalden het diploma: Leon Busquart, Victor Casaert, Mauro Chambaere, Tuur Chanterie, Jens De Bels, Stan De Clerck, Vic Declercq, Briek Goethals, Theo Lemarcq, Wout Martens, Henri Mervillie, Arne Rottiers, Jasper Schotte en Anyssa-lee Van Damme. Luc Velghe was de lesgever. (CLY/foto CLY)