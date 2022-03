’t Saam Cardijn in Diksmuide schrapt zes klaslokalen om ventilatiesysteem te kunnen plaatsen

De secundaire school ’t Saam Cardijn in Diksmuide krijgt van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ruim 363.000 euro voor het ventileren van de bestaande klaslokalen in blok B. De installatie komt op de bovenverdieping van die vleugel. Daardoor moeten heel wat klaslokalen verdwijnen.

De subsidie van Weyts is aanzienlijk want de totale kostprijs van het ventilatiesysteem is 605.000 euro. “Die werken stonden al voor de covid-periode op de planning maar net door die pandemie kregen we sneller de nodige subsidies”, licht technisch directeur Tommy Es toe. “Blok B is gelegen aan de kant van de Woumenweg en behouden we in ons nieuwbouwproject. We zullen die vleugel grondig renoveren en daar past een nieuwe ventilatiesysteem in. Ook de verwarming nemen we mee in dat project.”

Geen inkijk meer

De installatie komt op de bovenverdieping waar nu zes klaslokalen zijn gevestigd. “We zullen die lokalen schrappen. Zo hebben we geen inkijk meer bij de buren”, zegt Es. Met die buren heeft de school momenteel geen al te goeie relatie. Die verzetten zich tegen de nieuwbouwplannen omdat zo’n grote school niet past op een industrieterrein. ’t Saam trok al een paar keer de bouwaanvraag in maar tot een verzoening heeft dat nog niet geleid.

De plaatsing van het ventilatiesysteem is gepland na de zomer. Het streefdoel is dat het eind dit jaar operationeel is. De zes lokalen die geschrapt worden, zullen in andere gebouwen of tijdelijke units worden ingericht. “We bekijken nog wat financieel en organisatorisch het beste is”, besluit Tommy Es. Over de verdere planning van de nieuwbouw blijft hij op de vlakte. “We zijn in overleg met alle betrokken instanties. De buren hebben we opnieuw uitgenodigd om rond de tafel te zitten maar ze gaan er jammer genoeg niet op in.” (GUS)