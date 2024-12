Studenten Howest organiseren themabeurs voor goede doel

Toen het academiejaar pas enkele weken oud was, kregen de 84 studenten van de studierichting biomedische laboratoriumtechnologie (BLT) van Howest de opdracht om samen een beurs voor het goede doel te organiseren. Niet zomaar een beurs maar een evenement waar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG’s) centraal staan.

“Onze klasgroep hebben we opgedeeld in tien subgroepen die elk een stand moesten uitwerken”, vertelt Luna Boerjan (20) die samen met Fenne Van Renterghem (19) de groep vertegenwoordigt die instaat voor de public relations. “Elke stand is uitgewerkt in het kader van één wel bepaald duurzaam ontwikkelingsdoel. Zo is er een stand waar we koffie verkopen en waar we de bezoekers info bezorgen over de onderbetaling van de boeren. We verkopen ook zeepjes waarmee we willen aankaarten dat er nog te vaak plastiek gebruikt wordt om zeep te fabriceren. Er is een zeer grote variatie aan producten en etenswaren binnen ons aanbod, zodat we de bezoekers kunnen informeren over heel wat duurzame ontwikkelingsdoelen.”

warmste week

De winst van de beurs gaat integraal naar de Warmste Week en dat vinden de studenten een bijkomende motivatie om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor het evenement. “Dat we voor de organisatie en de uitwerking van de beurs geëvalueerd worden door onze begeleiders is niet onbelangrijk, maar we hopen dat er op 12 december heel wat geïnteresseerden langskomen”, aldus Fenne.

“Vorig jaar bedroeg de winst vijfduizend euro, maar dat bedrag willen we overtreffen. We hopen op minstens vierhonderd bezoekers en dan is het evenement geslaagd. Naast de opbrengst vinden we het minstens even belangrijk dat we de mensen wat meer op de hoogte brengen van de SDG’s en het belang van de zorg voor onze planeet.”

Sustainable Trade Fair, donderdag 12 december van 18 tot 21 uur in de Foyer van gebouw A van Howest in de Spoorwegstraat 4 (parkeren kan onder het gebouw).