Studenten Hogeschool VIVES lanceren de Pulp Power Bite

Binnenkort komt de Pulp Power Bite op de Belgische markt, een proteïnecake met een duurzaam verhaal. Dit innovatieve product werd ontwikkeld door zes studenten van Hogeschool VIVES in Roeselare voor het vak Project Ondernemingszin. Door het gebruik van pulp, de reststroom van biologische appelsapproductie, biedt de Pulp Power Bite een verrassende én smakelijke oplossing tegen voedselverspilling.

Chayenne Van Keirsbulck uit Tielt begon met vijf medestudenten (Loeka Ghyselinck uit Ronse, Margot Langenbick uit Ieper, Anne-Sophie Bosschaert uit Moorsele, Mauro Devos uit Roeselare en Victor Vandenberghe uit Kortrijk) van de opleiding agro- en biotechnologie en groenmanagement bij VIVES haar zoektocht naar een lokaal product dat normaal verloren zou gaan om er een duurzame snack van te maken. “Zo kwamen we bij pulp die overblijft na de productie van biologisch appelsap van appelperser Le Rouge in De Pinte. Deze pulp zou normaal als afval eindigen. We zagen hierin een waardevolle grondstof die perfect aansluit bij onze visie op circulaire economie en duurzame voeding. Door de pulp te verwerken in een cakeje die rijk is aan proteïne, krijgt dit restproduct een nieuwe functie, terwijl het de ecologische voetafdruk verkleint.”

De Pulp Power Bite richt zich in het bijzonder tot kracht- en duursporters met een actieve levensstijl, die baat hebben bij een snack die rijk is aan eiwitten en vezels. “Handige om na een training de spieropbouw en het herstel te ondersteunen. De bite is ook een uitstekende snackoptie voor ouderen, die vaak extra eiwitten nodig hebben, en voor gelegenheidsporters die een gezondere snackoptie zoeken. De Pulp Power Bites worden geproduceerd door ’t Bakkerietje in Wevelgem. Dankzij hun expertise en liefde voor ambachtelijke producten kunnen we een snack aanbieden die lekker, duurzaam en voedzaam is.”

De Pulp Power Bite is te koop in fitnesscentra en woonzorgcentra of kan online besteld worden via onze Instagram- en Facebookpagina @Pulppowerbite.

Prijs: 5 euro voor vier stuks.