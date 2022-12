Studenten DAE ontwikkelen VR-game voor Lago Kortrijk

Een groep laatstejaarsstudenten van de gameopleiding Digital Arts & Entertainment van Howest heeft een innovatieve VR-game ontwikkeld voor de waterglijbaan van LAGO Kortrijk Weide. Vandaag in de voormiddag kwamen 44 leerlingen van de tweede graad van Leefschool De Vlieger Oostende naar Kortrijk om de unieke interactieve 3D-ervaring te beleven op de glijbaan.

“Het idee kwam van Virtual Reality Slide, het bedrijf waarvoor wij aan het werken zijn. Zij hadden al projecten met een jungle- en sneeuwthema. Het was nu aan ons om andere gameplayelementen te implementeren, wij kozen voor het thema snoepjesland”, zegt student Remko Luyckx (22). Voor de kinderen de glijbaan afgaan, krijgen ze een speelbakje en zetten ze een VR-bril op. Ook Billie Decru (7) testte het spel uit: “Je ziet een wereld vol met snoepjes en ijsjes. Ik moest een grote colarobot verslaan door naar de gekleurde bolletjes te kijken en dan met het speelbakje op kruisje te drukken. Het is super cool! Het was een beetje eng in het begin, maar dan wordt het snel leuk.” Alle kinderen leken alvast heel enthousiast. Een “ik heb de hoogste score” werd door anderen steevast gevolgd met de vraag of ze nog eens van de glijbaan mochten met de bril.

Na de middag maakten ze kennis met een tweede 3D-game in Howest-campus The Level waarin de droommachines van de 44 leerlingen tot leven werden gebracht. “Dit tweede project past binnen My Machine Vlaanderen, het initiatief waarvan Howest medeoprichter en partner is en waarbij ideeën van kinderen uit het lager onderwijs door studenten hoger onderwijs vertaald worden in een ontwerp en een werkend prototype. In dit geval een 3D-computergame”, vertelt coördinator Aagje Beirens.