Strafstudie? Deze school stuurt leerlingen naar rusthuis: “Zo leren ze respect voor ouderen”

Een namiddag helpen in het rusthuis in plaats van het schoolreglement over te schrijven: zo straft het GO! Technisch Atheneum uit Ieper zijn leerlingen voortaan als ze zich misdragen. De strafstudie gaat er op de schop. In het woonzorgcentrum zien ze de jongelui graag komen…

Vier keer je boekje te buiten op vlak van stiptheid, orde, discipline of attitude? Tot voor kort leverde dat leerlingen van het GO! Technisch Atheneum Ieper strafstudie op. Dat hield in: op woensdagnamiddag nablijven en enkele uren het schoolreglement overschrijven. Daar maakt het atheneum nu komaf mee. “Je kan je de vraag stellen of enkele uren overschrijven zinvol is om te komen tot een attitudeverandering”, zegt directieondersteuner Kyara Vanlerberghe. “Wij geloven dat straffen op een alternatieve manier meer nut heeft.”

Zo ontstond het idee om de leerlingen op woensdagnamiddag vrijwilligerswerk te laten doen in een woonzorgcentrum. “Op die manier wilden we de strafstudie waardevoller en nuttiger maken”, vervolgt Kyara Vanlerberghe. “De leerlingen werken niet alleen aan hun attitude, maar komen ook in contact met de arbeidsmarkt en kunnen proeven van verschillende jobs en taken in de zorgsector. Uiteraard blijft het een soort straf, aangezien ze hun vrije namiddag moeten opofferen. Het is gewoon een andere kijk op straf.”

De school klopte aan bij wzc Sint-Jozef in Ieper. Of hun bestrafte leerlingen daar hun handen uit de mouwen konden steken? Die moesten daar niet lang over nadenken. “We vinden het altijd leuk als er jonge mensen in huis komen”, zegt stafmedewerker Helen Connerty. “Het voorstel van de school had als extra troef dat de leerlingen ook iets zinvols kunnen betekenen voor het huis en voor de bewoners.”

Koffie rondbrengen

Wie nu strafstudie krijgt in de Ieperse school, gaat op woensdagnamiddag drie uur helpen in het woonzorgcentrum. “Ze zorgen voor het rondbrengen van koffie, ondersteunen bij activiteiten, verrichten logistiek werk én maken tijd voor de bewoners om een goed gesprek te voeren”, zegt Helen Connerty. “En wie weet: misschien krijgen ze zo de smaak te pakken van werken in de zorg en kiezen ze later voor een job in die sector? Dat zou zeer welkom zijn, want iedereen weet dat het vandaag heel moeilijk is om kwalitatief personeel te vinden.”

“Sinds de invoering van de nieuwe ‘strafstudie’, moeten we minder sancties opleggen” – Kyara Vanlerberghe, Technisch Atheneum Ieper

Alles gebeurt onder begeleiding van leerkrachten en medewerkers van het woonzorgcentrum. Volgens de school heeft de alternatieve strafstudie wel degelijk een positieve impact op de attitude van de leerlingen. “We merken een duidelijke gedragsverandering”, zegt Kyara Vanlerberghe. “Sinds de invoering van het nieuwe sanctiebeleid zien we dat we minder vaak strafstudies en andere sancties hoeven op te leggen. Zelfs het aantal tuchtprocedures is verminderd. We merken bovendien dat leerlingen vlugger een positieve werkattitude aannemen en veel leren met betrekking tot omgang in het werkveld.”

Ook het woonzorgcentrum reageert enthousiast. “Ik vind het een mooie en zinvolle samenwerking, die bovendien maatschappelijk gezien een meerwaarde is. Jongeren leren respect hebben voor ouderen”, zegt directeur Hilde Hemelsoen van wzc Sint-Jozef.

Beter dan schrijven

Maar wat vinden de leerlingen er zelf van? Marianne (16) vindt het alvast beter dan het papegaaienwerk van voordien. “Ik vind het wel beter want schrijven is saai. Dat is hele tijd altijd hetzelfde en nu is het al eens leuk… Ik bedoel, het is nog altijd straf en ik zou liever thuis zitten of afspreken met vriendinnen op woensdagnamiddag, maar het is wel beter dan elke keer schrijven. Denk ik meer na over wat ik verkeerd gedaan heb? Ik denk het wel. Bij het schrijven ben je vooral geïrriteerd dat je je tijd aan het verkwisten bent. Hier kun je wel iets betekenen voor de bewoners.”